AVISO: NEOS-Bundesmitgliederversammlung in Wien, am Samstag, 6. Juli

mit finaler Listenerstellung für die Nationalratswahl am 29. September

Wien (OTS) - Am Samstag den 6. Juli findet die NEOS Bundesmitgliederversammlung in den Sofiensälen in Wien statt. Auf dem Programm steht unter anderem die finale Listenerstellung für die Nationalratswahl.

Im Anschluss der Mitgliederversammlung wird es einen Presspoint geben.

Wir bitten um Anmeldung unter presse @ neos.eu.



Akkreditierung ab 9:00 Uhr.

NEOS-Bundesmitgliederversammlung in Wien

Datum: 06.07.2019, 10:00 Uhr

Ort: Sofiensäle

Marxergasse 17, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Julian Steiner, Sprecher NEOS Bundespartei

julian.steiner @ neos.eu

+4366488782402