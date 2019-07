Wirtschaftsbund: Innovation und Anreize statt Verbote und Zwänge

Wachstum und Klimaschutz gehen Hand in Hand – Klimaschutzpaket der Volkspartei setzt richtige Schritte

Wien (OTS) - Das heute präsentierte Klimaschutzpaket der Volkspartei setzt die richtigen Schritte für eine nachhaltige Zukunft. „Den Kampf gegen den Klimawandel können wir nur gemeinsam führen. Denn der Schutz unserer Umwelt geht uns alle etwas an“, so Kurt Egger, Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes. „Unsere Betriebe punkten bereits jetzt im Bereich der Nachhaltigkeit mit breitem Know-How. Nur wenn Umweltschutz, Wachstum und Innovation Hand in Hand gehen, können wir unsere schöne Natur und den Wirtschaftsstandort Österreich weiter nach vorne bringen. Das geht auch ganz ohne nationale CO2-Steuern, die nur unsere Unternehmer strafen und den Wirtschaftsstandort international unattraktiv machen würden“, so Egger abschließend.

