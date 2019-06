TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Das Rad dreht sich von Neuem", von Florian Madl, Ausgabe vom Sonntag, 30. Juni 2019

Der FC Wacker braucht Struktur, dann kehrt die öffentliche Glaubwürdigkeit zurück.

Innsbruck (OTS) - Die unerwartete politische Schützenhilfe für den FC Wacker Innsbruck lässt eine alte Diskussion aufkommen.

Als politisch gewiefter Schachzug ist es nicht zu werten, dass die Liste Fritz dem FC Wacker ausgerechnet jetzt unter die Arme greifen will. Oppositionelles Kleingeld dadurch zu gewinnen, einem in öffentliche Ungnade gefallenen Fußballverein zu helfen: Das würde sich kein PR-Stratege einfallen lassen.

Warum also soll dem Traditionsclub eine Million Euro an Nachwuchsförderung zuerkannt werden? Und warum soll den Schwarzgrünen das Stadion zur freien Nutzung überlassen werden – wie in weiterer Folge übrigens auch den Footballern? Bei jenen, die in der Vergangenheit nicht durch öffentliche Bittgänge auffielen, würde dieses Zuckerl den Spielraum erweitern. Und beim FC Wacker wäre es wohl ein Tropfen auf den heißen Stein ...

Der FC Wacker ist, was den Nachwuchs anbelangt, die Nummer eins im Land und daran wird sich vorerst auch nichts ändern. Doch die Gefahr, dass das Geld in anderen Löchern verschwindet, scheint angesichts der nicht realistischen Ansprüche (Wiederaufstieg in den kommenden Jahren etc.) gegeben. Das wiederum spiegelt das eigentliche Problem wider:

Das Vertrauen der Politik ist in seinen Grundfesten erschüttert. Das kostenlose Bereitstellen der Infrastruktur würde möglicherweise für Transparenz sorgen – die Raiders, der HCI oder die Hypo-Volleyballer wären dankbar dafür. Eine ewig alte Diskussion:

Derzeit fördert die Politik aus Steuergründen die Nutzung ihrer Sportstätten. Aber die Arbeit des FC Wacker muss endlich Struktur aufweisen, Konzepte dürfen nicht Jahr für Jahr über den Haufen geworfen und neu erstellt werden. Erst wenn das passiert, kehrt die öffentliche Glaubwürdigkeit des FC Wacker und damit wohl auch ein privater Geldgeber zurück.

