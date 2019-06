Schieder/Herr: Julia Herr ist SPÖ-Spitzenkandidatin in Penzing für die Nationalratswahl

26-Jährige SJ-Vorsitzende folgt Andreas Schieder als Kandidatin in Penzing

Wien (OTS/SK) - „Ich freue mich sehr, dass wir Julia Herr dafür gewinnen konnten, für die SPÖ in Penzing zu kandidieren. Ich hätte mir keine bessere Nachfolge wünschen können“, sagt Andreas Schieder, der Vorsitzende der SPÖ-Penzing, der nach 12 Jahren im Nationalrat ins EU-Parlament wechselt. ****

„Julia Herr steht für Erneuerung und frischen Wind. Sie ist eine mutige und laute Kämpferin für soziale Gerechtigkeit und für die Bewältigung des Klimawandels und ich bin mir sicher, dass sie eine gute Chance hat, das Grundmandat zurückzuerobern und damit eine hervorragende Vertreterin Penzings im Nationalrat zu sein“, so Schieder.

„Ich kandidiere und kämpfe dafür, dass die Interessen der Menschen im Land mehr wert sind als die Profitinteressen von einigen wenigen. Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht zum Spekulieren“, sagt Julia Herr, die erste Schwerpunkte ihrer Kampagne nennt. „Wir müssen den Umbau unseres Staates in Richtung Selbstbedienungsladen für Millionäre stoppen. Politik darf nicht käuflich sein, und Wahlen dürfen nicht durch Spenden von Konzernchefs in Millionenhöhe entschieden werden. Hier braucht es klare Obergrenzen für Spenden und Wahlkampf-Budgets“, sagt Herr. Sie wird als Spitzenkandidatin in Penzing und als Listenzweite im Wahlkreis Wien-Süd-West für die SPÖ antreten. (Schluss) dst/mb

