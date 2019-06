LSV-Wahl: Erdrutschsieg für die Schülerunion Wien

Schülerunion holt alle LandesschulsprecherInnen zurück und sichert 20 von 24 Mandaten

Wien (OTS) - Am Mittwoch fanden die Wahlen für die Landesschülervertretung Wien statt. Die Schülerunion Wien konnte ihre Mandate verdoppeln und stellt nun alle LandesschulssprecherInnen und StellvertreterInnen.

Die frisch gewählten LandesschulsprecherInnen in Wien sind Mira Lobnig (Parhamerplatzgymnasium, AHS), Jennifer Uzodike (HLW19, BMHS) und Edim Muric (BS für Gastgewerbe, BS). Sie werden nächstes Jahr die 225.000 Schülerinnen und Schüler Wiens vertreten.

“Wir sind unglaublich dankbar über diese überwältigende Unterstützung für uns und unser Team und freuen uns sehr auf die Arbeit, die uns nun erwartet. Wir werden uns für Themen wie die umweltbewusste Schule und bildungspolitischen Talks, kurz BiPo-Talks einsetzen”, so Mira Lobnig. “Unser Fokus nächstes Jahr wird auf der Verankerung des SchülerInnenparlaments in Wien liegen. Die Schülerinnen und Schüler Wiens haben ein Recht darauf, dass ihre Anliegen von den Politikerinnen und Politikern behandelt werden”, so Jennifer Uzodike. Edim Muric schließt ab: “Auch die Berufsschülerinnen und Berufsschüler sollen eine Verbesserung in ihren Schulen miterleben dürfen, dafür werde ich mich besonders einsetzen!”

Fotos zur honorarfreien Verwendung: http://bit.ly/2FyvCZo

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Der Bundesschulsprecher Timo Steyer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Raphaela Höck

Pressesprecherin Schülerunion

raphaela.hoeck @ schuelerunion.at

+43 664 3037503