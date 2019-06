FPÖ-Hafenecker zu Pilz: „Ein Blick auf die heutige Aussendung der Parlamentskorrespondenz hätte genügt…“

Wien (OTS) - „Bevor Peter Pilz wieder einmal in seine ‚übliche pathologische Schnappatmung‘ verfallen wäre, hätte er lieber einen Blick auf die heutige APA-OTS-Aussendung (OTS00084) des Pressedienstes der Parlamentsdirektion/Parlamentskorrespondenz werfen sollen, dann hätte er nämlich folgendes erfahren“, so FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker: „Sonntag, 23. Juni 2019, Die LXI. Sitzung der COSAC (Konferenz der Europaausschüsse der Parlamente der EU) findet von 23. bis 25. Juni in Bukarest statt. Seitens des Österreichischen Parlaments nehmen der Vorsitzende des EU-Unterausschusses des Nationalrats Reinhold Lopatka (ÖVP), der Vorsitzende des EU-Ausschusses des Bundesrats Christian Buchmann (ÖVP) sowie die Abgeordneten Hannes Amesbauer (FPÖ) und Christian Hafenecker (FPÖ) daran teil. Thematisch im Mittelpunkt stehen dabei die Ergebnisse der rumänischen Ratspräsidentschaft, der Brexit, zukünftige Handelsbeziehungen der EU und bildungspolitische Fragen.“

