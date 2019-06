Europäische Versicherungswirtschaft tagt in Wien

Rund 100 Delegierte aus ganz Europa nahmen an der Generalversammlung BIPAR im Hotel Marriott teil

Wien (OTS) - Hoher Besuch der europäischen Versicherungswirtschaft in Wien. Vom 19. bis 21. Juni hielt BIPAR (European Federation of Insurance Intermediaries) erstmals seine Generalversammlung in der Bundeshauptstadt ab. Rund 100 Delegierte aus ganz Europa nahmen an dem Treffen im Hotel Marriott teil und diskutierten über aktuelle Trends und Themen der Branche. So standen u.a. nachhaltige Finanzen, Aufsicht, Daten und Kryptowährungen, aber auch die weitere europäische Integration und die Umsetzung der IDD auf der Agenda.

Die europäische Vereinigung von Versicherungsvermittlern mit Sitz in Brüssel umfasst 52 nationale Vereinigungen aus 30 Ländern und vertritt die Interessen von Versicherungsagenten, Versicherungsmaklern und Finanzvermittlern in Europa. Aus Österreich sind der Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten und der Fachverband Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) seit vielen Jahren Mitglieder bei BIPAR.

„Es ist für BIPAR eine große Ehre, seine Jahrestagung in Wien abzuhalten“, bedankten sich Ulrich Zander, Vorsitzender von BIPAR und BIPAR-Direktor Nic De Maesschalck bei den österreichischen Versicherungsvermittlern für die Organisation, das umfangreiche Programm und ihr Engagement für die Branche auf europäischer Ebene.

Christoph Berghammer, Fachverbandsobmann der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten und Vorstandsmitglied von BIPAR betonte den hohen Stellenwert einer funktionierenden Interessenvertretung in Brüssel: „Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich und BIPAR erreichen wir, dass unsere Stimme bei den Entscheidungsträgern in Brüssel gehört wird. Die bereits vor Jahren getroffene Entscheidung, BIPAR beizutreten und auf europäischer Ebene aktiv mitzuarbeiten, war angesichts der komplexen und vielfältigen Themen, die seitens der EU laufend auf uns zukommen, ein wertvoller Meilenstein in der Interessenpolitik des Fachverbandes.“

Auch Hannes Dolzer, Obmann des Fachverbands Finanzdienstleister unterstrich: „Die europäische Interessenvertretung hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Wir haben jetzt auf der Generalversammlung in Wien wesentliche Themen besprochen, die die Zukunft der Versicherungsvermittlung betreffen. Die österreichischen Mitglieder stehen bei den europäischen Kollegen hoch im Kurs und konnten als Gastgeber wichtige Akzente setzen.“

Über BIPAR

Die primäre Aufgabe von BIPAR besteht darin, ein europäisches Umfeld zu fördern, das fairen Wettbewerb, ein entsprechendes Niveau des Verbraucherschutzes und einen funktionierenden Versicherungsmarkt sichert. BIPAR wird dabei als einzige Vertretung für europäische Versicherungsvermittler von allen relevanten europäischen und internationalen Organisationen und Behörden anerkannt. BIPAR wird regelmäßig von der Europäischen Kommission zu allem Themen den Versicherungssektor betreffend konsultiert und hat sich so als effiziente und wirksame Plattform etabliert, um die Interessen der Europäischen Gemeinschaft von Versicherungsvermittlern zu vertreten und koordinieren. Weitere Infos unter: https://www.bipar.eu/en/home. (PWK314/ES)

