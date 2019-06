Nationalrat – Lueger: „Wollen das Vertrauen der Bevölkerung in Politik wiederherstellen“

SPÖ will bessere Arbeitszeiten, Ausbau von Kindergärten, Nichtraucherschutz & leistbares Wohnen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sicherheitssprecherin Angela Lueger skizzierte in der Nationalratssitzung am Mittwoch die Ziele der SPÖ. Die SPÖ möchte „das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederherstellen“, so Lueger. Lueger bedankte sich bei der Regierung für die konstruktive Zusammenarbeit. Speziell bei der Außenpolitik sei es wichtig, auf einen breiten Konsens zu setzen. Um diesen Konsens müsse sich die Bundesregierung und der Außenminister weiterhin bemühen. ****

Die SPÖ möchte, so Lueger, die Dinge vorantreiben. „Es geht uns um bessere Arbeitszeiten, den Kindergartenausbau, die Einbeziehung der Sozialpartner, leistbares Wohnen und den Schutz des Wassers. Wir wollen mit unserer Vorsitzenden Pamela-Rendi-Wagner in Zukunft eine Politik der Sachlichkeit, des Diskurses und der Mehrheiten im Parlament“, so Lueger. (Schluss) up/jh/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at