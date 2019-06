DEPORTIERT. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung.

Wien (OTS) -



Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs

in die Vernichtung.



Internationaler Workshop des Wiener Wiesenthal Instituts für

Holocaust-Studien (VWI) und des Instituts für Kulturwissenschaften

und Theatergeschichte an der Österreichischen Akademie der

Wissenschaften. Mit Unterstützung der Österreichischen

Bundesbahnen-Holding AG.



Herr Prof. Omer BARTOV, einer der führenden Historiker auf dem

Gebiet der Holocaust-Forschung, wird am Di., 11. Juni 2019 um 18.30

Uhr das Haupreferat "Anatomy of a Genocide. The Life and Death of a

Town Called Buczacz" vortragen.



Der Workshop findet vom Di., 11. Juni bis Do., 13. Juni 2019 statt.

Die Vorträge werden teils in deutscher, teils in englischer Sprache

vorgetragen.



Registrierung unter anmeldung @ vwi.ac.at bis 6. Juni um 18.00 Uhr.



Datum: 11.6.2019, 15:45 - 20:00 Uhr



Ort:

Österreichische Bundesbahnen

Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien



Url: http://www.vwi.ac.at



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) Dr. Jana Starek +43-1-890 15 14-150 jana.starek @ vwi.ac.at www.vwi.ac.at