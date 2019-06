1. Österreichische Jugendkonferenz: Politik mit jungen Menschen

Politische Beteiligung und Jugenddialog von 5. bis 7. Juni in Kärnten.

Wien (OTS) - In Zusammenarbeit mit der Bundesjugendvertretung (BJV), den Landesjugendreferaten, allen voran dem Landesjugendreferat Kärnten, und dem Bundeskanzleramt organisiert die Koordinierungsstelle Jugenddialog die 1. Österreichische Jugendkonferenz von 5. bis 7. Juni in St. Kanzian am Klopeiner See (Kärnten) und schafft einen direkten Dialog zwischen Jugend und Politik.

Der Fokus der Jugendkonferenz liegt auf den elf Youth Goals, die ein Teil der EU-Jugendstrategie sind. Die Youth Goals repräsentieren die Ansichten junger Menschen für ein Europa der Zukunft.

Im Rahmen der 1. Österreichischen Jugendkonferenz werden rund 60 junge Menschen gemeinsam und mit den für Jugendpolitik zuständigen LandesrätInnen über die Umsetzung der Youth Goals in den Bundesländern diskutieren. Insbesondere wird die Jugendkonferenz einen Schwerpunkt auf die Youth Goals „Jugend im ländlichen Raum voranbringen“, „Gute Arbeit für alle“ und „Gutes Lernen“ legen.

„Wir sind klar der Meinung, dass Politik für junge Menschen mit jungen Menschen gestaltet werden soll. Mit der 1. Österreichischen Jugendkonferenz wollen wir Jugendliche einbinden, vernetzen und ermächtigen und damit die EU-Jugendstrategie mit den Bundesländern verbinden“ , erklärt BJV-Vorsitzender Derai Al Nuaimi.

Die 1. Österreichische Jugendkonferenz ist in den europaweiten Prozess des EU-Jugenddialogs eingebunden. Der EU-Jugenddialog ist ein Beteiligungsprozess, der in der EU-Jugendstrategie verankert ist. Dabei soll nachhaltige Beteiligung von jungen Menschen auf allen Ebenen (regional, national und europaweit) ermöglicht werden. Für den laufenden Beteiligungsprozess wird daher in allen EU-Ländern eine europaweite Befragung junger Menschen zu den Schwerpunktthemen „Jugend im ländlichen Raum voranbringen“, „Gute Arbeit für alle“ und „Gutes Lernen“ durchgeführt.

Die Ergebnisse der 1. Österreichischen Jugendkonferenz werden in diesen Beteiligungsprozess eingespielt – und somit auch auf EU-Ebene berücksichtigt.

Junge Menschen, die nicht an der 1. Österreichischen Jugendkonferenz teilnehmen, können sich über eine Online-Befragung mit ihrer Meinung ebenfalls in den Beteiligungsprozess einbringen.



Zur europaweiten Online-Befragung junger Menschen im Rahmen des EU-Jugenddialogs unter: https://de.surveymonkey.com/r/youthgoals

Weitere Infos zur 1. Österreichischen Jugendkonferenz unter: http://jugenddialog.at/jugendkonferenz



Weitere Infos zu den Youth Goals unter: http://jugenddialog.at/youthgoals

