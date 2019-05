AVISO: 5.6.,10 Uhr Caritas Haussammlung für NiederösterreicherInnen in Not

Wir helfen: Von 1. Juni bis 15. Juli 2019 sind Caritas HaussammlerInnen für Menschen in Not auf Niederösterreichs Straßen unterwegs.

Wien (OTS) - Rund 500 HaussammlerInnen der Caritas der Erzdiözese Wien beteiligen sich an der größten Solidaritätsaktion in Niederösterreich. Unter dem Motto „Helfen ist größer als wegschauen“ gehen die Freiwilligen im Juni und Juli von Haus zu Haus. Das Motto: „Niederösterreichinnen und Niederösterreicher in Not. Wir helfen.“

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen!

Wann: 5. Juni 2019, 10 Uhr

Wo: Gablitz, Kirchengasse 2, 3003 Gablitz

Mit: Caritas Präsident Michael Landau

HaussammlerInnen

Simon Dörflinger ist seit mehr als 20 Jahren als Haussammler in Gablitz unterwegs. Trotz körperlicher Beeinträchtigung geht er auch heuer wieder von Tür zu Tür, um für Menschen in Not zu sammeln. Herr Dörflinger steht auch für Interviews bereit.

