Eine Million EU-Bürger_innen für ein Ende der Käfighaltung

Petition “End The Cage Age” knackt die kritische Marke und schreibt Geschichte für die Tiere!

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Tag haben bereits über eine Million EU-Bürger_innen die Europäische Bürger_innen-Initiative “End The Cage Age – Käfighaltung beenden” – unterschrieben - die bisher größte Bewegung für mehr Tierschutz in der Europäischen Union.



Gemeinsam mit über 170 Tier- und Umweltschutzorganisationen hat der VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN diese Europäische Bürger_innen-Iniative gestartet, die das Ziel hat, die Käfighaltung für alle landwirtschaftlichen “Nutztiere” zu beenden.

Denn über 300 Millionen Mutterschweine, Legehennen, Kaninchen, Enten und Gänse sind immer noch in Käfigen eingesperrt. Diese Käfige sind karg, eng und versagen den Tieren ihr wichtigstes Bedürfnis: sich frei zu bewegen. “End The Cage Age” will dieses System aufbrechen und potentiell hunderten Millionen Tieren in der EU pro Jahr dieses unnötige Leid ersparen und so ein starkes Zeichen für eine endgültige Abschaffung von Tierfabriken setzen.



VGT-Campaigner Georg Prinz freut sich: “Eine Million Unterschriften sind ein riesiger Meilenstein und wir sind stolz, mit so vielen anderen Vereinen und Iniativen im Namen der Tiere zusammen zu arbeiten. Doch der Kampf um die Käfige ist noch lange nicht vorbei. Wir werden bis in den September weiter Unterschriften sammeln, um sicherzugehen, dass das neu gewählte Europäische Parlament versteht, wie wichtig dieses Anliegen seinen Bürger_innen ist! Gemeinsam fordern wir : End The Cage Age – beenden wir das Käfigzeitalter!”



In einer modernen, zivilisierten Gesellschaft ist es untragbar, wie mit fühlenden Lebewesen umgegangen wird. Prinz weiter:

“Von allen Geräten und Maßnahmen, um Tiere unter menschliche Kontrolle zu bringen, sind Käfige eines der Schlimmsten.

Es ist Zeit, dass wir uns als Gesellschaft weiter entwickeln und diese veraltete Praxis, Tiere hinter Gitterstäben zu halten, gemeinsam beenden. Ein Leben im Käfig ist kein lebenswertes Leben für ein Tier.”

Um die Forderungen des Tierschutzes zu unterstützen, besuchen Sie End the Cage Age.

