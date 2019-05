UN-Generalsekretär António Guterres und Cellist Yo-Yo Ma besuchen Brunnenpassage der Caritas

Die Welt zu Besuch in Brunnenpassage: UN-Chef und Starcellist erinnerten daran, dass eine Welt des Dialogs möglich ist. Landau: „Gesellschaft benötigt Dialog und Solidarität.“

Wien (OTS) - Am Montag, 27. Mai, machte der renommierte Cellist Yo-Yo Ma mit seinem Bach-Projekt, einer zweijährigen Reise bei der die sechs Suiten für Solocello von Bach auf der ganzen Welt aufgeführt werden, in der Wiener Brunnenpassage Station. UN-Generalsekretär António Guterres führte der erste Programmpunkt seines aktuellen Wien-Besuchs ebenfalls in die Brunnenpassage. Im Rahmen eines „Day of Action“ sucht Yo-Yo Ma, der auch UN-Friedensbotschafter ist, neben seinen Konzerten auch den Austausch mit lokalen AkteurInnen und Organisationen, um sich gemeinsam künstlerisch mit Themen von gesellschaftlicher Bedeutung zu befassen. Beim Wiener „Day of Action“ stand der gleichberechtigte Zugang zur Kultur für alle Bevölkerungsgruppen sowie die verbindende Kraft von Musik im Fokus. Veranstaltungen wie diese spüren der Frage nach, wie die Zukunft der Kultur aussehen könnte. Bei einem offenen Workshop trafen über 80 Musikbegeisterte mit unterschiedlichsten musikalischen und kulturellen Hintergründen - darunter auch viele Geflüchtete - zusammen und zeigten eindrücklich, wie Musik, Kultur und Gesellschaft durch diverseste Talente bereichert werden.

Guterres: „Eine Welt, in der Dialog und gegenseitiges Verstehen möglich sind“

Empfangen wurden die TeilnehmerInnen von UN-Generalsekretär António Guterres, der Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Caritas Präsident Michael Landau und der Leiterin der Brunnenpassage, Anne Wiederhold. Guterres unterstrich in seinen Begrüßungsworten vor allem die Chancen und Möglichkeiten einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung, in der Inklusion und Zusammenhalt gefördert werden. „Das ist eine wunderbare Veranstaltung. Yo-Yo Ma, einer der besten Musiker unserer Zeit und ein UN-Friedensbotschafter, spendet seine Zeit und Menschen aus der ganzen Welt kommen zusammen, um gemeinsam in Harmonie zu musizieren. Das ist eine Welt, so wie wir sie wollen. Eine Welt, in der Beiträge von allen, von überall her, von Bedeutung sind. Eine Welt, in der Dialog und gegenseitiges Verstehen möglich sind, jenseits der schrecklichen Konflikte, deren Zeuge wir täglich werden.“ Caritas Präsident Michael Landau dankte Ma und Guterres für ihren Besuch: „Orte wie die Brunnenpassage machen im Kleinen deutlich, wofür auch die Vereinten Nationen im Großen stehen: Dialog und Solidarität. Darum geht es in der Kunst und in der Gesellschaft. Und darum sollte es auch in der Politik wieder stärker gehen. Danke für Ihren Besuch und Danke für ihren Einsatz hier und an all den anderen Orten weltweit.“

Angeleitet von Sänger, Komponist und Oudspieler Marwan Abado und von Sängerin Basma Jabr wurden die im Workshop erarbeiteten Inhalte von den TeilnehmerInnen im Anschluss gemeinsam mit Yo-Yo Ma unter freiem Himmel auf dem Yppenplatz präsentiert. Die Veranstaltungen wurden von der Brunnenpassage in Zusammenarbeit mit der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR durchgeführt.

Über die Brunnenpassage

Seit 2007 bietet die Brunnenpassage Programm in den Genres Tanz, Musik und Gesang, Theater, Fotografie und Film. Mit jährlich über 400 Veranstaltungen und vielen Kooperationen hat sich die Brunnnenpassage als Kunstort der Begegnung etabliert. Ziel ist es, alle Bevölkerungsgruppen des Brunnenmarktes und darüber hinaus durch zeitgenössische Kunstformate anzusprechen und die aktive Teilhabe an Kunst zu fördern.

