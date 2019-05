WU matters. WU talks. - Sozialer Aufstieg in Österreich. Eine Leiter ohne Sprossen?

Sozialer Aufstieg: ein unmögliches Unterfangen?

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 29. Mai, findet „WU matters. WU talks.“ zum Thema sozialer Aufstieg in Österreich, statt. Es diskutieren WU-Professor Christoph Badelt, Institut für Sozialpolitik, WU-Forscherin Alyssa Schneebaum, Institut für Institutionelle und Heterodoxe Ökonomie und Michael Förster, Chefanalyst, OECD. Moderiert wird die Veranstaltung von WU-Professorin Karin Heitzmann, Leiterin des Forschungsinstituts für Verteilungsfragen.

Das Leben ist oft ungerecht, schon gleich zu Beginn. In welche Familie man hineingeboren wird, prägt in großem Ausmaß künftige Lebens- und Einkommenschancen. Trotz großen persönlichen Engagements verbleiben viele letztlich in der sozioökonomischen Schicht ihrer Eltern. Schichtzugehörigkeit wird damit auch – und vor allem – in Österreich über Generationen hinweg vererbt. Das bestätigt auch eine aktuelle OECD-Analyse. Sozialer Aufstieg erweist sich also als schwieriges, wenn nicht unmögliches Unterfangen. Warum sozialer Aufstieg hierzulande noch immer so oft misslingt, wie auf der Systemebene „Sprossen in die Aufstiegsleiter eingezogen werden können“ und warum diese politisch auf unebenem Grund steht, wird im Rahmen dieser Veranstaltung von profunden KennerInnen der nationalen und internationalen Forschung zum Thema „soziale Mobilität“ aufgezeigt und diskutiert.

