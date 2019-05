Österreichbild - Sammlung mit Aussicht #5

Eröffnung des Schaufenster zum Hof im Az W

Wien (OTS) - 9 Projekte aus 9 Bundesländern: Mit einer kleinen, feinen Auswahl an besonders interessanten Modellen aus der Sammlung schafft das Az W ein architektonisches Österreich-Porträt.



Als österreichisches Architekturmuseum verfügt das Architekturzentrum Wien über eine bundesweite Architektursammlung. Die Reihe „Sammlung mit Aussicht“ präsentiert diesmal ein architektonisches Österreichbild, das das Bauschaffen in seiner regionalen Vielfalt von Nord bis Süd und von Ost bis West wiedergibt. Vom Hotel bis zur Schule, von der Wohnanlage bis zum Sakralbau, vom Museum bis zum Stadtplatz – in unterschiedlichen Typologien bringen wir herausragende österreichische Baukultur auf die Bühne des Az W.



Jedes Bundesland findet sich in einem Modell wieder. Jedes dieser Modelle steht exemplarisch für neuralgische Themen, die in der Architekturlandschaft Österreichs eine wichtige Rolle spielen. Die wegweisenden Projekte aus den vergangenen Jahrzehnten legen Zeugnis ab von einer mannigfaltigen österreichischen Architekturszene, die in ihrer baulichen und materiellen Diversität auf nutzungsbedingte und topografische Eigenheiten sensibel reagiert. Denn Architektur steht nie für sich allein, sondern ist immer in die kulturellen, landschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten einer Region eingebettet.



Das architektonische „Österreichbild“ ist sowohl in Form einer temporären Installation in unserer Dauerausstellung a_schau (Ausstellungshalle 1) zu sehen als auch im großen Schaufenster zum Hof des Az W.

Begeben Sie sich mit uns auf eine Architekturreise durch die neun Bundesländer und posten Sie auf Instagram unter dem Hashtag #oesterreichbild_azw Ihr persönliches architektonisches „Österreichbild“!

Alle Österreichbilder werden im Architekturzentrum Wien bis Frühjahr 2020 zu sehen sein. Außerdem wird jedes Monat ein Gewinner*innen-Foto gekürt.

Eröffnung: Mi 22.05., 19:00

Laufzeit: 23.05.2019 - Frühjahr 2020



Kuratorinnen: Sonja Pisarik, Katrin Stingl, Az W

Gestaltung: Nicole Six und Paul Petritsch

