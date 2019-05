A V I S O - Landeshauptleutekonferenz in Kärnten am 15. und 16. Mai, Achtung: Akkreditierung erforderlich

Klagenfurt (OTS) - Im Zuge der Landeshauptleutekonferenz in Kärnten finden am Weingut Burg Taggenbrunn - Taggenbrunn 9, 9300 St. Veit an der Glan - folgende Medientermine statt: Mittwoch, 15. Mai 2019, 19.00 Uhr Empfang und Verabschiedung von LH a.D. Hans Niessl; Donnerstag, 16. Mai 2019, 8.50 Uhr Gruppenfoto (9.00 Uhr Beginn Landeshauptleutekonferenz) und 12.00 Uhr Pressekonferenz mit u.a. LH Dr. Peter Kaiser.

ACHTUNG AKKREDITIERUNG! Wegen des zu erwartenden großen Medieninteresses und aus organisatorischen Gründen bitten wir um Akkreditierung unter abt1.lpd@ktn.gv.at bis 13. Mai 2019.

