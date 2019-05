Wiener Hilfswerk: Generalversammlung wählte neuen Vorstand

Präsidentin Karin Praniess-Kastner, MSc – Vizepräsidenten: Mag. Klaus Hübner, Dr. Stephan Leixnering, Prof. Dr. Johannes Rudda.

Wien (OTS) - Die Generalversammlung des Wiener Hilfswerks hat am 7. Mai 2019 einen neuen Vorstand gewählt: Als Präsidentin bestätigt wurde Karin Praniess-Kastner, MSc, die damit ihre fünfte Funktionsperiode antritt. Neu im Kreis der Vizepräsidenten ist der bisherige Finanzreferent Mag. Klaus Hübner. In ihrer Funktion bestätigt wurden Dr. Stephan Leixnering und Prof. Dr. Johannes Rudda. Die scheidende Vizepräsidentin LAbg. GR a.D. Ingrid Lakatha wurde von der Generalversammlung zum Ehrenmitglied des Wiener Hilfswerks ernannt.



Neu im ehrenamtlich tätigen Vorstand des Wiener Hilfswerks ist die als Finanzreferentin gewählte VDir.in Mag.a Andrea Maller-Weiß (Mitglied des Vorstandes Bank Burgenland und Vorsitzende des Vorstandes Sopron Bank). Als Mitglieder wieder gewählt wurden Uli Appel, Dr.in Irmgard Bayer, Dipl.-Ing. Peter Csöngei, BVin, Maga. Silke Kobald, Dr.in Heike Mensi-Klarbach und Susanne Reichard. RA Dr. Paul Schörghofer wechselte vom Kontrollausschuss in den Vorstand und das bisherige Vorstandsmitglied DSA Michael Vorlaufer ist nun im Kontrollausschuss tätig. Als Mitglieder des Kontrollausschusses wieder gewählt wurden Drin. Heide Engleitner und MMag. Marianne van Staa. Neues Mitglied im vierköpfigen Kontrollgremium ist Dr. Sebastian Bergmann, LL.M. MBA (Assoz. Univ-Prof. am Institut für Finanzrecht, Steuerrecht und Steuerpolitik der Johannes Kepler Universität Linz).



Präsidentin Karin Praniess-Kastner dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Geschäftsführung für die erbrachten Leistungen und den Vorstandsmitgliedern, Fördergebern und Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit zum Wohle der in Wien lebenden Menschen.



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 1451 / M: 0664 618 97 03 / E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at

W: www.wiener.hilfswerk.at / f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk