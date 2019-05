Androsch: SPÖ fordert von Regierung deutliche Reduktion von Tiertransporten

SPÖ-Tierschutzsprecher sieht Ministerin Köstinger gefordert

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des gestrigen Landwirtschaftsausschusses, bei dem unter anderem ein SPÖ-Antrag für eine deutliche Reduktion von europaweiten Tiertransporten auf der Tagesordnung stand, übt SPÖ-Tierschutzsprecher Maurice Androsch scharfe Kritik an der ÖVP-Landwirtschaftsministerin Köstinger. „Der Landwirtschaftsministerin muss Tierwohl europaweit wichtig sein, sie muss sich für mehr Tierwohl der Nutztiere einsetzen. Dazu zählt eine deutliche Reduktion von Tiertransporten“, so Androsch. In einem weiteren Antrag fordert die SPÖ europaweit eine Erhöhung der Tierschutzstandards, indem die Agrarfördermittel an strengere Tierschutzbestimmungen gekoppelt werden. „Aber der Umgang der Ministerin mit unseren Anträgen ist leider völlig unverständlich: Tierschutz wird auf die lange Bank geschoben, Parlamentarismus ignoriert und Anträge der Opposition niedergeschmettert“, so Androsch ****

Die SPÖ fordert die Bundesregierung auf, umgehend einen Tiertransporte-Reduktionsplan zu erarbeiten. „Damit soll sichergestellt werden, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre eine deutliche Reduktion von Tiertransporten innerhalb Österreichs, von Österreich aus in die umliegenden Staaten und aus den umliegenden Staaten nach Österreich stattfindet“, so der SPÖ-Tierschutzsprecher. Außerdem soll aufgezeigt und dokumentiert werden, welche Strategien landwirtschaftliche Betriebe nutzen können, um ihre Produkte stärker regional vermarkten zu können. Festgehalten wird, dass nur unbedingt notwendige Tiertransporte durchgeführt werden sollen. „Der Reduktionsplan soll ebenso Empfehlungen für Alternativen im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion beinhalten, die mit weniger und kürzeren Tiertransporten von Zucht- und Nutztieren verbunden sind“, so Androsch.

Zum SPÖ-Antrag für mehr Tierschutz durch eine bessere Gewichtung der Verteilung der Agrarfördermittel hält Androsch fest: „Noch vor Kurzem behauptete Köstinger die Notwendigkeit von mehr Tierschutz durch die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), dass nun auch die FPÖ gegen mehr Tierschutz europaweit stimmt, macht fassungslos, da gerade die FPÖ sich gerne als ‚die‘ Tierschutzpartei verkauft“, so Androsch. (Schluss) rm/mp

