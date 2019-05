NEOS: Zweites Brexit-Referendum unumgänglich

Claudia Gamon: „Die Tories haben mit der Teilnahme an der Wahl eingestanden, dass sie keine Lösung auf den Weg bringen.“

Wien (OTS) - „Dass die Briten an der Europawahl teilnehmen werden, ist wohl das endgültige Eingeständnis der konservativen Regierung, dass sie in den nächsten Wochen keine Einigung mehr auf die Reihe kriegen werden“, so NEOS-Spitzenkandidatin Claudia Gamon zur Teilnahme Großbritanniens. „Dieses Eingeständnis ist die Chance für ein zweites Referendum. Das Votum für den Austritt wurde mit Lügen, Wahlmanipulation und Falschnachrichten erschlichen. Die Mehrheit für den Austritt spiegelt nicht wieder, was die Menschen in Großbritannien wollen."



Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu