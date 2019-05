REMINDER: Volksanwaltschaft und FICE Austria stellen „Qualitätsstandards für die Kinder- und Jugendhilfe“ vor

Pressefrühstück: GLEICHE QUALITÄT FÜR ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN – 07. Mai 2019, 09:00 Uhr

Wien (OTS) - Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen haben das Recht auf die bestmögliche Betreuung - unabhängig davon, in welchem Bundesland sie leben und betreut werden. Vor dem Hintergrund der föderalistischen Struktur der Kinder- und Jugendhilfe in Österreich ist das keine leichte Aufgabe. Unterschiedliche Ländergesetzgebungen und -verordnungen haben dazu geführt, dass sich die Anforderungen an private sowie öffentliche Einrichtungen in den Bundesländern mitunter deutlich unterscheiden.

Mit dem Ziel belasteten jungen Menschen bestmögliche Entwicklungsbedingungen zu bieten, entstanden in einer einzigartigen Zusammenarbeit von 19 Organisationen Qualitätsstandards für die österreichische Kinder- und Jugendhilfe. Diese Qualitätsstandards sowie die Publikation „Qualitätsstandards für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe“ (Mai 2019, herausgegeben von FICE Austria) werden im Rahmen der am 7. Mai stattfindenden Pressekonferenz den Medien vorgestellt.

Mit:



Volksanwalt Dr. Günther Kräuter

Bettina Terp, MA (FICE – weltweites Netzwerk zur Verbesserung der außerfamiliären Betreuung von Kindern und Jugendlichen)

Univ.-Prof. Dr. Stephan Sting (Universität Klagenfurt)

Datum: Dienstag, 07. Mai 2019, 09:00 Uhr

Ort: Volksanwaltschaft, 1. Stock, Kapellenzimmer, Singerstraße 17, 1015 Wien

