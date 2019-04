Kucharowits: Es braucht komplette Neuaufstellung der Ballettakademie und keine inakzeptablen Relativierungen

Wo ist Kulturminister Blümel?

Wien (OTS/SK) - Als „unfassbare Relativierung der bekannt gewordenen Missbrauchsfälle an der Staatsoper“ bezeichnet SPÖ-Abgeordnete Katharina Kucharowits die Aussagen von Ballettdirektor Manuel Legris, wonach er den Unterricht an der Ballettakademie als „absolut korrekt“ bezeichnet. „Diese Relativierungen des Ballettdirektors sind unfassbar und zeigen einmal mehr, wie notwendig eine komplette Neuaufstellung der Ballettakademie ist. Außerdem ist so eine Aussage ungemein dreist und erschütternd gegenüber den mutigen ehemaligen SchülerInnen, die sich zu Wort gemeldet haben“, so Kucharowits, die sich fragt, wo Kulturminister Blümel bei derartigen Statements von Verantwortlichen von Kultureinrichtungen ist. ****

„Es braucht ein kinder- und jugendgerechtes Konzept für die Ballettakademie, völlige Transparenz der Sonderkommission und eine Aussprache im parlamentarischen Ausschuss dazu“, sagt Kucharowits und betont: „Es braucht eine vollständige lückenlose Aufklärung“.

„Wenn manche nicht akzeptieren, dass es größtmögliche Verantwortung bedeutet, wenn Kinder staatlichen Institutionen anvertraut werden, sind sie völlig fehl am Platz und dafür muss es etwaige Konsequenzen geben. Denn es ist unerträglich, welche Übergriffe an Kindern und angewandte Unterrichtsmethoden hier im Raum stehen“, so die SPÖ-Abgeordnete weiter.

Die Ballettakademie ist eine zentrale kulturelle Institution in der österreichischen Kulturlandschaft, umso wichtiger ist die lückenlose Aufklärung. „Nur so können wir das Vertrauen in die Institution wiederherstellen und sicherstellen, dass die BallettschülerInnen nicht wieder Opfer von Übergriffen, Demütigungen und Missbrauch werden“, sagt die Abgeordnete abschließend. (Schluss) up/rm

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at