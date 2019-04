Erhöhung der Privatrundfunkförderung für VÖP ein „Meilenstein zur Förderung und Absicherung des privaten Rundfunkmarkts“

Wien (OTS) - Die Bundesregierung plant eine Erhöhung des Fonds zur Förderung des privaten Rundfunks in Österreich von 15 auf 20 Millionen Euro. Beim VÖP stößt diese Initiative auf ausdrückliche Zustimmung.

„Diese Maßnahme ist ein wichtiger Meilenstein: Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung und Absicherung des privaten Rundfunks in Österreich.“, so Corinna Drumm, Geschäftsführerin des VÖP. „Österreichs Privatsender stehen aufgrund der Konkurrenz durch globale Online-Plattformen wie YouTube oder Facebook immer stärker unter Druck. Und auch in Österreich nimmt die Zahl der Anbieter und damit der Konkurrenzdruck laufend zu. Eine Erhöhung der Fördermittel ist hier die richtige Antwort.“

Die Privatrundfunkförderung wurde 2009 eingerichtet und mit 15 Millionen Euro dotiert. Seither wurden mit dieser Unterstützung unzählige wertvolle Sendungsprojekte umgesetzt. „Durch die Erhöhung der Fördermittel können die konstruktiven und erfolgreichen Impulse, die von der Privatrundfunkförderung ausgehen, abgesichert und ausgeweitet werden. Dem Medienminister ist für seine Umsicht und seine Entscheidungsstärke ganz besonders zu danken.“, so Drumm.

Rückfragen & Kontakt:

Verband Österreichischer Privatsender

office @ voep.at