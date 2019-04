AVISO 30.4., 10 Uhr, PK: Arbeit ist ein Menschenrecht

Badelt (WIFO), Pühringer (arbeit plus), Landau (Caritas) und Betroffene mit arbeitsmarktpolitischen Forderungen an Bundesregierung.

Wien (OTS) - Am 30. April, dem Tag der Arbeitslosen, macht die Caritas auf die Situation von Menschen aufmerksam, die von Arbeits- und Erwerbslosigkeit betroffen sind. Die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt hat sich verglichen mit den Vorjahren zwar leicht entspannt, trotzdem bleibt die Arbeitslosenrate vor allem bei langzeitarbeitslosen Menschen, älteren Arbeitssuchenden und Personen mit gesundheitlicher Einschränkung hoch.

Welche Maßnahmen sind nötig, um diese Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Welche Voraussetzungen braucht es von staatlicher Seite? Was bedeuten die Kürzung der Mindestsicherung und die drohende Neugestaltung des Arbeislosengeldes bzw. der Notstandshilfe für die betroffenen Menschen? Zu diesen Fragen und den Herausforderungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik nehmen Caritas Präsident Michael Landau, WIFO-Leiter Christoph Badelt und Geschäftsführerin arbeit plus Judith Pühringer Stellung.

PK Caritas + WIFO + arbeit plus: Arbeit ist ein Menschenrecht

Bei der „Jobmeile“ präsentieren die Caritas und 30 unterschiedliche Organisationen konkrete Job- und Beratungsangebote für langzeitarbeitslose Frauen und Männer.



Pressekonferenz und Eröffnung „Jobmeile“

mit

Christoph Badelt, WIFO-Leitung

Judith Pühringer, Geschäftsführung arbeit plus

Michael Landau, Caritas Präsident



Von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen stehen als InterviewpartnerInnen zur Verfügung.



Datum: 30.04.2019, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: carla Mittersteig

Mittersteig 10, 1050 Wien, Österreich

