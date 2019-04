Career Day der FHWien der WKW vernetzte Top-Unternehmen mit Studierenden und Alumni

Renommierte Firmen präsentierten sich bei der Karrieremesse als Arbeitgeber. Für die Gäste gab es außerdem Karriere-Tipps von ExpertInnen und Infos über Master-Studien.

Wien (OTS) - Am 5. April 2019 drehte sich an der FHWien der WKW alles ums Thema Karriere. 24 Top-Unternehmen gingen auf Talente-Suche und präsentierten sich bei der Karrieremesse der auf Management & Kommunikation spezialisierten Fachhochschule. Der Career Day bot Studierenden und AbsolventInnen Gelegenheit, sich im persönlichen Gespräch über Jobs, Praktika und Trainee-Programme zu informieren und die Firmen kennen zu lernen.

Tipps für den perfekten Lebenslauf und Bewerbungsfoto-Shooting

Geboten wurde beim Career Day alles, was man für die berufliche Laufbahn braucht. Beim CV-Check by XING und epunkt gab es Tipps für die Optimierung des eigenen Lebenslaufs. Profi-Fotografen rückten die BesucherInnen ins rechte Licht und machten von ihnen Bewerbungsfotos. Allen, die Beruf und Ausbildung miteinander verbinden möchten, boten die MitarbeiterInnen der FHWien der WKW in der Master Lounge Informationen zu den Master-Studiengängen und Weiterbildungsstudien der Fachhochschule.

Karriere-ExpertInnen beleuchteten Gehaltsverhandlungen und den Social-Media-Einsatz bei der Jobsuche

In Vorträgen von Karriere-ExpertInnen erfuhren die BesucherInnen des Career Day unter anderem, wie sie sich auf Gehaltsverhandlungen vorbereiten können und was es bei telefonischen Bewerbungsgesprächen sowie beim Einsatz von Social Media bei der Jobsuche zu beachten gilt. Schnellzeichner Xi Ding sorgte mit seinen Karikaturen für bleibende Erinnerungsstücke vom Career Day 2019 der FHWien der WKW.

Diese Unternehmen waren beim Career Day 2019 vertreten:

Paysafe • Herold Business Data GmbH • DO & CO Aktiengesellschaft • Deloitte • EY Österreich • epunkt • Generali Versicherung AG • Hays Österreich GmbH • Henkel CEE GesmbH • HOFER KG • WALTER GROUP • MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH • Mayr-Melnhof Gruppe • McDonald's Franchise GmbH • Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG • Regionalmedien Austria AG • REWE International AG • SIGNA HOLDING GMBH • targit GmbH • TPA Austria • VOLKSBANK WIEN AG • KURIER • XING

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist seit 25 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 10.000 – optimal auf ihre Karriere vor.

