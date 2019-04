Lindinger: Endlich Planungssicherheit für die bäuerlichen Betriebe

ÖVP-Abgeordneter begrüßt Saisonierskontingent-Verordnung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Es ist ein richtiger und notwendiger Schritt, den wir seit langem fordern“, begrüßt der oberösterreichische Abgeordnete Klaus Lindinger die geplante Saisonierskontingent-Verordnung, die nun in Begutachtung ist und daher vor dem Sommer wirksam werden kann. „Die Erhöhung der Saisoniers-Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft sowie zusätzlicher Erntehelfer bringt endlich Planungssicherheit für das heurige Jahr“, weist Lindinger auf zahlreiche Betriebe im Hausruckviertel hin. „Vor allem die Betriebe im Eferdinger Becken werden damit spürbar entlastet.“

Neben dem Tourismus gibt es auch in der Land- und Forstwirtschaft arbeitsintensivere Erntezeiten bzw. nach den immensen Schäden in unseren Wäldern die Notwendigkeit, rasch zu handeln. Mit der Erhöhung aller Kontingente um 4,5 Prozent und der ganzjährigen Berechnung mit einem Jahresstichtag statt dem strengen Monatsstichtag wird die Flexibilität für die Bäuerinnen und Bauern erhöht. „Saisonarbeitsspitzen können nun mit dem Mehrbedarf an Arbeitskräften gedeckt und in weniger intensiven Zeiten wieder abgebaut werden“, bedankt sich Lindinger bei den Ministerinnen für Soziales und Nachhaltigkeit für ihr rasches Einlenken.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at