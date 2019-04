aktion leben: Neuer Präsident sieht Leben als Geschenk und Chance

Wien (OTS) - Der Tiroler Jurist und Bioethik-Experte Dr. Johann Hager wurde bei der 65. Generalversammlung am 13. April 2019 einstimmig zum neuen Präsidenten von aktion leben österreich gewählt. Vorgängerin Dr. Gertraude Steindl bleibt als Erste Vize-Präsidentin mit an der Spitze des unabhängigen Vereins. Zweiter Vize-Präsident ist Univ.-Prof. Dr. Paul Aiginger. Als Präsident will Johann Hager junge Menschen motivieren, sich für das Leben einzusetzen. Jede Frau, die ungeplant schwanger ist, muss in ihrer Umgebung echte Beratung finden, benennt er als ein wesentliches Ziel seiner Amtszeit. Und gemeinsam mit Vize-Präsidentin Steindl will er endlich eine anonyme Statistik über Schwangerschaftsabbrüche als Basis für gezielte Präventionsarbeit erreichen.

Politisch Denken – praktisch Handeln

aktion leben sei in der bioethischen Debatte unentbehrlich, stellt Johann Hager fest: „Wir halten, fachlich fundiert, in der Öffentlichkeit dem Machbarkeitswahn in Biologie und Medizin entgegen, schützen Frauen vor Ausbeutung durch Leihmutterschaft, zeigen die Schattenseiten von assistierter Fortpflanzung auf und suchen Alternativen.“

Hager initiierte als Vorsitzender der aktion leben tirol den Aufbau einer eigenen Schwangeren-Beratung in Innsbruck. Als Vereinsjurist und Bioethik-Experte formulierte er zahlreiche Stellungnahmen für aktion leben österreich auch im internationalen Kontext. Dazu gehörte etwa der Einspruch beim Europäischen Patentamt gegen Eingriffe in die Keimbahn oder die Drittintervention gegen die Einführung der Eizellspende in Österreich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ebenso zeichnete er für die juristische Richtigkeit der Bürgerinitiativen des Vereins verantwortlich.

Dank an langjährige Präsidentin Gertraude Steindl

Besonderen Dank richtet Hager an seine Vorgängerin Dr. Gertraude Steindl, die den Verein als Vize-Präsidentin weiterhin tatkräftig unterstützen wird: „Ich danke ihr, weil sie nie aufgegeben hat, stets die richtigen Worte fand, Kompetenz und Glaubwürdigkeit ausstrahlte und nie polemisch wurde. Sie hat aktion leben glaubwürdig vertreten. Sie zu kopieren ist unmöglich. Ihr gewaltiger Einsatz ist nur mit ihrer völligen Identifikation mit aktion leben als Bewegung der Mitte erklärbar.“

Expertin im Parlament

Gertraude Steindl war ab 2010 ehrenamtliche Präsidentin von aktion leben österreich und setzte zahlreiche Initiativen in der Schwangerenberatung und für die Achtung der vorgeburtlichen Lebenszeit. Ihr besonderes Engagement galt weiters der aktion leben-Bürgerinitiative „Fakten helfen!“ für eine anonyme Statistik über Schwangerschaftsabbrüche und der Erforschung der Motive dafür, für die sie auch im Parlament als Expertin angehört wurde.



Juristischer Berater und Bioethik-Experte

Mit Johann Hager wurde ein langjähriger Gestalter und tatkräftiger Wegbegleiter von aktion leben zum ehrenamtlichen Präsidenten von aktion leben österreich gewählt. Der 62-jährige Jurist ist bereits seit 1988 Vorstandsmitglied und seit Juni 1994 Obmann von aktion leben tirol. Seit 1994 wirkt er als Mitglied des Vorstands von aktion leben österreich, seit 1995 im Präsidium mit der Schwerpunkttätigkeit juristische Angelegenheiten des Vereins und rechtliche Fragen der Bioethik. Der vierfache Vater ist seit 2007 als Jurist bei der Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE beschäftigt.

