Neuer Vorsitz des Komitees für die Mobilität Sehbeeinträchtigter Menschen Österreichs (KMS)

Dr. Markus Wolf übernimmt wieder den Vorsitz des KMS

Wien (OTS) - Das Komitee für die Mobilität Sehbeeinträchtigter Menschen Österreichs (KMS) hat einen neuen Vorsitzenden. Dr. Markus Wolf, Präsident des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Österreichs (BSVÖ) wurde am 10. April 2019, nachdem die Hilfsgemeinschaft den Vorsitz zurückgelegt hat und aus dem KMS ausgetreten ist, erneut zum Vorsitzenden gewählt.

„Der Abbau von Barrieren und die Mitgestaltung einer Gesellschaft in der blinde und sehbehinderte Menschen ohne Einschränkungen und ohne erhöhte Gefahren mobil sein können, gehört zu den wichtigsten Aufgaben des BSVÖ. Die Zusammenarbeit im KMS ist uns daher besonders wichtig. Wir haben schon viel erreicht, aber es gibt noch etliche Barrieren zu beseitigen und wichtige Bereiche in denen wir mitgestalten wollen” , so Markus Wolf.

Im Namen des KMS bedankt sich Markus Wolf bei der Hilfsgemeinschaft für die jahrelange Mitarbeit im KMS. Er ist positiv gestimmt, dass es in Zukunft eine Zusammenarbeit in einigen Bereichen geben wird, da noch immer die selben Ziele verfolgen werden.

Dr. Wolf bedankt sich auch bei der Österreichischen Blindenwohlfahrt für ihre andauernde Unterstützung und engagierte Mitarbeit und für ihr Vertrauen bei der Wahl zum Vorsitzenden.

Das KMS ist eine österreichweite organisationsübergreifende Arbeitsgemeinschaft des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Österreich (Vorsitz 2019) und der Österreichischen Blindenwohlfahrt.

Rückfragen & Kontakt:

Als Koordinator des KMS steht Ihnen Ing. Josef Sögner für Fragen, Anliegen und Anregungen zur Verfügung:



Ing. Josef Sögner

Referent für barrierefreies Bauen

Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich

Tel. 01/982 75 84 - 206

E-Mail: office @ kms.or.at