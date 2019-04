EINLADUNG zur Pressekonferenz am Welt-Meningitis-Tag: #ÖsterreichgegenMeningitis

Pressekonferenz am 24.4., 10h, im Café Landtmann, 1010 Wien

Wien (OTS) - Bald ist es soweit! Am 24.4. ist Welt-Meningitis-Tag und Beginn der Welt-Impfwoche! Innerhalb von 24 Stunden kann eine Meningitis das Leben einer Familie auf den Kopf stellen. Deshalb macht der Welt-Meningitis Tag am 24. April jährlich auf die Erkrankung und Schutzmöglichkeiten aufmerksam. Werden Sie Teil der Bewegung #ÖsterreichgegenMeningitis!



Eine Ursache für Meningitis sind Meningokokken. Meningokokken-Meningitis ist eine seltene, aber ernstzunehmende und schwer zu diagnostizierende Erkrankung, die teilweise innerhalb von 24 Stunden zum Tod führen bzw. schwerwiegende Folgeerscheinungen mit sich bringen kann(1,2). Auch in Österreich erkranken jedes Jahr Menschen an Meningokokken-Meningitis, leiden an den Spätfolgen oder sterben sogar daran (3). Besonders tragisch: die Hauptbetroffenen sind Säuglinge, Kleinkinder und Jugendliche (3,4).

Eine neue Umfrage in 10 Ländern bestätigt: Es herrscht bei Eltern großes Unwissen bzw. Unsicherheit über Meningokokken- Meningitis, die Schutzmöglichkeiten bzw. den Impfstatus ihrer Kinder.(5)



Informationen aus erster Hand: Erfahren Sie mehr zu Meningitis und Schutzmöglichkeiten auf unserer Pressekonferenz am 24. April von Experten und Betroffenen und werden Sie Teil der Bewegung #ÖsterreichgegenMeningitis!

Erfahren Sie mehr

von einem Facharzt für Kinder-und Jugendheilkunde aus Wien über die Meningokokken-Meningitis und über Fälle aus dem Alltag,

aus Wien über die Meningokokken-Meningitis und über Fälle aus dem Alltag, einem Betroffenen , der selbst als Jugendlicher an Meningokokken-Meninigits erkrankt war (vor Ort) bzw. einer betroffenen Mutter eines erkrankten Kindes (Videobotschaft), sowie vom

, der selbst als Jugendlicher an Meningokokken-Meninigits erkrankt war (vor Ort) bzw. einer eines erkrankten Kindes (Videobotschaft), sowie vom Vaccines Lead GSK Österreich, der einen Überblick über die Schutzmöglichkeiten gegen Meningokokken-Meningitis, über die verschiedenen Impfstoff-Serotypen und einen kurzen Einblick in Impfstoff- Qualitätssicherung geben wird.

Rückfragen & Kontakt:

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Mag. Barbara Masser-Mayerl

Corporate Communications Lead, Dep. Corporate Affairs

+43 1 970 75/518

barbara.b.masser-mayerl @ gsk.com