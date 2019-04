ARBÖ: Linz Marathon und Run15 sorgen am Palmsonntag für Sperren in Linz und Wien

Wien (OTS) - Am kommenden Sonntag finden zwei Laufsportveranstaltungen der Extraklasse statt. Der Linz-Marathon geht in seine 18. Auflage. Der Run15 findet zum 17. Mal statt. Die beiden Läufe werden laut ARBÖ zu Straßensperren in der oberösterreichschen Landeshauptstadt und der Bundeshauptstadt sorgen.

Der Linz-Marathon, der nach Teilnehmerzahl zweitgrößte Marathon in Österreich, startet am Sonntag um 09:30 Uhr. Tausende Starter werden sich auf der 42,195 Kilometer langen Strecke durch die Straßen der „Stahlstadt“ bewegen. Neben dem Hauptbewerb finden noch 6 weitere Bewerbe, unter anderem der Halbmarathon und der Viertelmarathon und der Staffelbewerb statt. Im Zuge des Marathons kommt es zu umfangreichen Straßensperren. Die VOEST-Autobahnbrücke auf der Mühlkreisautobahn (A7) wird von 4:00 bis ca. 11:30 gesperrt. Die Autobahnabfahrten Neue Welt und Wiener Straße, sowie die Nibelungenbrücke sind nicht befahrbar. Auch zahlreiche andere Verbindungen wie Landstraße, der Europaplatz und die Salzburger Straße sowie der Hauptplatz werden für den Verkehr gesperrt. Die genauen Details zu den Sperren sind auch unter https://www.linzmarathon.at/de/rund-um-das-rennen/verkehrsinfo.html und unter der ARBÖ-Verkehrs-Hotline 050/123 123 abrufbar.

„Für Autofahrer wurden Umleitungstrecken eingerichtet. Die Umleitung Nord führt über die Leonfeldenerstraße und die Harbacherstraße sowie die Hauptstraße stadtauswärts. Die Umleitung West geht über den Tunnel Bindermichl auf der A7, der B139, dem Römbergtunnel und der Oberen Donaulände zur Nibelungenbrücke. Die Umleitung Ost geht über Perg und die Steyregger Brücke auf die Mühlkreisautobahn“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Generell ist es für Autofahrer in Linz am Sonntag empfehlenswert großräumig auszuweichen bzw. auf den Ersatzverkehr der Linz AG Linien und die Shuttle-Busse umzusteigen. Benutzer der öffentlichen Verkehrsmittel können sich telefonisch unter 0732/3400-7000 oder online unter www.linzag.at über Einschränkungen informieren.

„Run15" bringt Sperre in Rudolfsheim-Fünfhaus

Ebenfalls am Sonntag findet wie bereits erwähnt der „Run15“ in Wien statt. Im Zuge der Veranstaltung wird die Äußere Mariahilfer Straße gesperrt, informiert der ARBÖ-Informationsdienst. Um 11 Uhr erfolgt der Startschuss zum Hauptlauf. Die Strecke verläuft von der Lehnergasse bis Fuchsgasse und zurück zum Start. Die Mariahilfer Straße wird zwischen der Zollernsperggasse und dem Gürtel schon ab 7 Uhr bis ca. 13 Uhr gesperrt:

„ Auch die Öffis sind vom Run15 betroffen. In der Zeit von 7 bis ca. 13 Uhr werden die Straßenbahnlinien 52 und 60 ab bzw. bis zur Straßenbahnremise Rudolfsheim kurzgeführt. Die Autobuslinie 12A wird ab bzw. bis zur Schweglerbrücke geführt. Die Teilnehmer und Besucher sollten dennoch am besten mit den Öffis anreisen, da Parkplätze in den Seitengassen der Mariahilfer Straße auch am Sonntag erfahrungsgemäß Mangelware sind“, so ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider abschließend.

