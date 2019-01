FPÖ-Hafenecker: „Austrian Airlines wurde unter SPÖ-Verkehrsministern verkauft“

„Verdrängen eigener Entscheidungen scheint bei SPÖ inzwischen zum guten Ton zu gehören“

Wien (OTS) - „Die heutige Kritik von SPÖ-Leichtfried an Verkehrsminister Norbert Hofer bezüglich der Streichungen von Flügen durch die AUA entbehrt nicht einer gewissen Doppelmoral. Die Austrian Airlines wurde nämlich im Jahr 2008 unter den SPÖ-Verkehrsministern Werner Faymann und Doris Bures verkauft und ist somit keine österreichische Airline mehr, wodurch die Eingriffsmöglichkeiten durch die Bundesregierung auch nicht gegeben sind. Die SPÖ fordert also von Verkehrsminister Norbert Hofer etwas, das sie selbst durch ihr Vorgehen unmöglich gemacht hat“, erklärte heute der FPÖ-Verkehrssprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker.

„Das Vergessen und Verdrängen von eigenen Entscheidungen scheint bei der SPÖ inzwischen zum guten Ton zu gehören. Immer wieder fordern diese von der Bundesregierung aus FPÖ und ÖVP Maßnahmen ein, die durch Verfehlungen früherer SPÖ-Minister erst notwendig wurden. Es ist jedoch ziemlich leicht sich selbst zurückzulehnen und nur Kritik vorzubringen, während andere tagtäglich dafür arbeiten, Lösungen für bestehende Probleme zu finden“, betonte Hafenecker.

„Es ist uns leider nicht möglich, auf ein deutsches Unternehmen Einfluss zu nehmen und daran wird auch die lautstarke und doch inhaltsleere Kritik eines Herrn Leichtfried nichts ändern. Jedoch hat Verkehrsminister Nobert Hofer angekündigt, die positive Entwicklung im letzten Jahr im Bereich der Flugfahrt zu nutzen und sich mit diversen Airlines in Verbindung zu setzen, damit diese nun die Chance auf den Bundesländer-Airports ergreifen und so die freiwerdenden Lücken füllen. Das ist es auch, was ich mir von einem vom Volk gewählten Mandatar erwarte: Taten, statt sinnloser Wort, wie es Leichtfried heute von sich gegeben hat“, so Hafenecker.

