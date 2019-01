Zentralasien: Silk Road Biz Award 2019 – der Countdown läuft

Das AußenwirtschaftsCenter Almaty prämiert erstmals rot-weiß-rote Spitzenleistungen in Zentralasien – Anmeldeschluss ist der 10. Februar

Wien (OTS) - „Österreichische Unternehmen vollbringen in den herausfordernden Wachstumsmärkten Zentralasiens Spitzenleistungen. Diese vielfach unbekannten Erfolgstories zu erzählen und in das mediale Scheinwerferlicht zu holen, ist Ziel des Austro Silk Road Biz Award 2019“, sagt Rudolf Thaler, der für die Region zuständige Wirtschaftsdelegierte in Almaty. Der Award wurde vom AußenwirtschaftsCenter Almaty ins Leben gerufen und wird dieses Jahr zum ersten Mal vergeben.

Für die Bewerbung genügt ein formloses E-Mail an das AußenwirtschaftsCenter Almaty, in dem die Unternehmen ihre herausragenden Leistungen primär im Jahr 2018 auf den Märkten Zentralasiens - Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan - präsentieren. Anmeldeschluss ist der 10. Februar um Mitternacht (Ortszeit). Die nominierten Unternehmen und Gewinner werden noch im Februar bekannt gegeben.

Kasachstan und Usbekistan sind die größten Abnehmer österreichischer Produkte in der Region. Der bilaterale Warenaustausch liegt bei etwa 1,3 Milliarden Euro. „Die Austro-Exporte nach Zentralasien liegen bei einer viertel Milliarde Euro und haben dementsprechend ein großes Entwicklungspotential“, ist Thaler überzeugt. (PWK022/FS)

