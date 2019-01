FPÖ-Obermayr: „'EU-Sonderbeauftragter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit' hofiert weltweit größten Islamverband"

"Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) steht für politischen Islamismus"

Wien (OTS) - „Zwar sind die Grundzüge der Leitlinien für den Sonderbeauftragten meiner Ansicht nach zu unterstützen, doch macht sich die EU lächerlich, wenn sie glaubt, dass ausgerechnet die 'Organisation für islamische Zusammenarbeit' für Menschenrechte und Religionsfreiheit steht und eine engere Zusammenarbeit mit dem EU-Sonderbeauftragten der richtige Weg ist. Die Liste der Gründe gegen diese Organisation ist lang: Die Verabschiedung eigener 'Menschenrechte' basierend auf der Scharia, tatkräftige Unterstützung zum Ausschluss der LGBT-Verbände von der UN-Konferenz zu HIV, wiederkehrende Stimmungsmache gegen Israel und dadurch entstehender Antisemitismus, sowie Leugnung des Völkermordes an den Armeniern durch die Türkei. Mit der heutigen Annahme des Berichtes wird die 'OIC' durch die EU institutionell legitimiert und ihnen wird leider eine weitere politische Plattform geboten. Das ist höchst bedauerlich!“, kommentierte der oberösterreichische EU-Abgeordnete die heutige Abstimmung im Europäischen Parlament in Straßburg.

Weltweite Christenverfolgung ein massives Problem

Bereits am 14. März 2018 veranstaltete der FPÖ-Mandatar ein Symposium in Straßburg zur „Zukunft der Christen im Nahen Osten“, bei welchem auch Jean Benjamin Sleiman, Erzbischof von Bagdad und Anba Damian, Bischof der koptisch-orthodoxen Kirche in Nord-Deutschland sowie Michel Varton, Präsident von Open Doors in Frankreich, ihre traurigen Ergebnisse zur Christenverfolgung in islamistischen Ländern darlegten.

