Bundesgremium der Tabaktrafikanten: Keine Wartefrist beim Kauf der Digitalen Vignette in der Trafik

In den Trafiken in ganz Österreich sind sowohl Jahres- als auch Kurzzeitvignetten in der klassischen und der digitalen Form erhältlich

Wien (OTS) - Wer in einer Trafik eine digitale Vignette erwirbt, muss keine Wartezeiten oder Fristen abwarten, die Vignette gilt sofort, stellt der Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Josef Prirschl, klar. FahrerInnen können also gleich anschließend auf allen vignettenpflichtigen Straßen in Österreich unterwegs sein.

Wenn also in den Medien davon die Rede ist, dass der heutige 14. Jänner der letzte Tag für den Kauf einer Digitalen Vignette mit Gültigkeit ab dem 1. Februar 2019 sei, so gilt das nur bedingt, nämlich dann, wenn man die Vignette im Internet bestellt.

„In 1.500 Trafiken österreichweit ist die Digitale Vignette jederzeit zu erwerben. Zu den bekannten Vorteilen der digitalen Version gegenüber der Klebevignette kommt beim Kauf in der Trafik die sofortige Gültigkeit noch dazu“, erklärt der Trafikanten-Branchensprecher. (PWK018/PM)

