Kick-off: Design & Innovation - MAK FUTURE LAB lädt zur Diskussionsveranstaltung

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Designinstitutionen im Umbruch zum digitalen Zeitalter

Wien (OTS) - Zum Jahresauftakt 2019 präsentiert das MAK FUTURE LAB im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung (MAK-Säulenhalle, 15. Jänner 2019, 19:00 Uhr)das grenzüberschreitende Projekt „Design und Innovation“. Es strebt eine slowakisch-österreichische Forschungskooperation zwischen führenden Fachinstitutionen für Design und angewandte Kunst aus Bratislava und Wien an, mit dem Ziel, aktuellste Designstrategien zu behandeln. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Verbreitung des Forschungsthemas und der Forschungsergebnisse zu. Im MAK wird diese Thematik mit der Neukonzeption des MAK DESIGN LABOR in einem holistischen Ansatz erarbeitet: Historische Sammlungsobjekte und zeitgenössische Produktionen lokaler und internationaler DesignerInnen treten in intensiven Dialog miteinander und machen das Potenzial und den Wandel von Design disziplinen- und epochenübergreifend erfahrbar.



Das Slovak Design Center gründet im Rahmen des Projekts ein Forschungs- und Entwicklungslab, eine neue Abteilung, zu deren ersten Aufgaben der Aufbau einer Materialbibliothek und die innovative und multimediale Präsentation von Sammlungsobjekten zählen werden. Begleitend zum Projekt bieten die VŠVU (Academy of Fine Arts and Design, Bratislava) und die Angewandte ihren StudentInnen ein forschungsgeleitetes Lehrangebot. Der akademische und künstlerische Nachwuchs tritt so von Beginn an in einen Dialog mit den am Projekt beteiligten ExpertInnen.



Über das synergetische und zugleich kritisch reflexive Verhältnis von Design und Innovation diskutieren zum Auftakt des Projekts:



Vlasta Kubušová, crafting plastics studio (Bratislava/Berlin)

Ruth Mateus-Berr, die Angewandte, Institut für Kultur und Gesellschaft, Social Design

mischer'traxler studio (Wien), Designduo und VIENNA BIENNALE-KuratorInnen 2019

Mária Rišková, Direktorin, Slovak Design Center (Bratislava)



Moderation: Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor, MAK

Projektpartner: SCD – Slovak Design Center, Bratislava, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Wien, VŠVU – Academy of Fine Arts and Design, Bratislava, die Angewandte – Universität für angewandte Kunst Wien



Die neue Forschungskooperation wird im Rahmen des EU-Programms INTERREG V-A Slowakei–Österreich unterstützt.



MAK FUTURE LAB



Das MAK FUTURE LAB ist ein vom MAK gegründetes Kreativlabor, das durch Workshops, Vorträge, Podiumsgespräche und andere Formate interdisziplinäre Beiträge zur humanen Gestaltung und Nutzung der Digitalen Moderne erarbeitet. Es positioniert Design, Architektur und bildende Kunst als treibende Kräfte von sozial, ökologisch, kulturell und wirtschaftlich nachhaltigen Marktwirtschaftsmodellen und vernetzt diese Kreativsparten – im Rahmen vielfältiger Kooperationen – mit Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Politik. Das MAK FUTURE LAB hat den Anspruch, sowohl ganzheitliche Orientierungen und davon inspirierte Gemeinwohlstrategien als auch konkrete innovative Geschäftsideen für die Zukunft zu entwickeln.



Termin: Dienstag, 15. Jänner 2019, 19:00 Uhr

Ort: MAK-Säulenhalle, MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

