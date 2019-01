Einladung: NOAH’S TRAIN Klimabotschafter – Erster Halt Wien

Noah’s Train als Botschafter für grünen Transport auf der Schiene mit weniger Emissionen und Energieverbrauch.

Wien (OTS) - Mit der Initiative „Rail Freight Forward“ machen die führenden europäischen Güterbahnen deutlich, wie nachhaltig Gütertransport sein kann. Botschafter für die Welt: Noah’s Train

als Synonym für grünen Transport auf der Schiene.

Dieser bunte und umweltfreundliche Güterzug ist am 14. Dezember bei der Klimakonferenz (COP24) in Katowice an den Start gegangen und fährt auf seinem Weg über Wien, Berlin, Paris nach Brüssel und danach per Schiff weiter zur nächsten Weltklimakonferenz.

In Wien wird nun der österreichische Beitrag in Form von weiteren künstlerisch gestalteten Güterwaggons hinzugefügt.



Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns und unseren Klimapartnern Noah’s Train feierlich in Wien zu empfangen.

Datum: Montag, 14. Jänner 2019

Beginn: 10:00 bis 11:00 Uhr

Ort: ÖBB Westbahnhof, Gleis 1, 1150 Wien





Redner:

Andreas Matthä, CEO der ÖBB

Norbert Hofer, Bundesminister f. Verkehr, Innovation und Technologie



Alexander Van der Bellen, Bundespräsident

Und die CEOs der Rail Freight Forward-Initiative





Anmeldungen bis spätestens 11. Jänner 2019 unter http://www.railcargo.com/event

Unterstützen Sie die ÖBB und Europas Bahnen, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Klimaschutz durch umweltfreundlichen Transport zu stärken – wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Rückfragen & Kontakt:

ÖBB Österreichische Bundesbahnen

Daniel Pinka

Pressesprecher

+43 1 93000 32233

daniel.pinka @ oebb.at

www.oebb.at