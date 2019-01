Fall Rosi in Aktenzeichen XY ungelöst

Bevölkerung wird weiter um Unterstützung ersucht. 5.000 Euro ausgelobt

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 09. Jänner 2019, um 20:15 Uhr, wird vom TV Sender ZDF in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst ein Filmbeitrag zum Cold Case Fall Julia Margarita Rijo - besser bekannt als Rosi - ausgestrahlt.

Am 17. April 1993 wurde auf einer Pferdekoppel in St Margarethen eine skelettierte und teilweise mumifizierte Frauenleiche gefunden. Die sterblichen Überreste der völlig entkleideten unbekannten Frau waren in zwei handelsüblichen Plastikmüllsäcken verpackt für jedermann sichtbar auf einer Freifläche abgelegt. Gerichtsmedizinischen Untersuchungen zufolge wurde das unbekannte Mordopfer erdrosselt, anschließend mehrere Monate zwischengelagert und anschließend auf der Pferdekoppel abgelegt.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnte im April 2016 mittels Isotopenanalyse (Herkunftsbestimmung) zunächst die vollständige Identität des Mordopfers geklärt werden. So konnte auch deren Tätigkeit als Prostituierte, und insbesondere der Umstand, dass das Opfer in der tatkritischen Zeit in Eisenstadt und Umgebung auch außerhalb der Rotlichtlokale ihrer Tätigkeit als Prostituierte nachgegangen ist, ermittelt werden.

Aufgrund der erneuten Veröffentlichung der Bilder des Opfers und eines Kurzfilms über den vermutlichen Tathergang in Österreich und Deutschland erhoffen sich die Ermittler des Bundeskriminalamtes einen Fahndungserfolg. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen ist eine Geldbelohnung in der Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Allfällige Hinweise, welche auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, bitte an das Bundeskriminalamt. Telefonisch unter +43(0)1/248 36-985025 oder per Mail an

BMI-II-BK-SPOC@bmi.gv.at.

