Einladung zum Pressegespräch: Neue Initiativen zur Verbesserung des Impfwesens in Österreich

Wien (OTS) - Niedrige Durchimpfungsraten, Impfmüdigkeit und Lieferengpässe bei Impfstoffen sind Probleme, mit denen sich die EU-Gesundheitsexperten seit einiger Zeit auseinandersetzen müssen. Daher wurden unter österreichischem EU-Vorsitz vor kurzem Empfehlungen erarbeitet, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller zeigt nun auf, woran es in Österreich derzeit noch hakt und was zu tun ist, um die Bevölkerung noch besser vor impfpräventablen Erkrankungen zu schützen.

Beim Pressegespräch am 16. Jänner erfahren Sie:

Welche Probleme und Lösungen auf EU-Ebene identifiziert wurden

Wie Eltern, Apotheker und Ärzte in Österreich mit dem Thema Impfen in der Praxis umgehen und welche Unterstützung sie von öffentlicher Seite fordern

Welche Schritte in Österreich notwendig sind, damit die Bevölkerung noch besser mit Impfstoffen versorgt werden kann

Ihre Gesprächspartner sind in alphabetischer Reihenfolge:

Mag.a Heike Galbraith

External Affairs Working Group Chair, Vaccines Europe

Mag.a Renee Gallo-Daniel

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller

Priv.-Doz. Mag. DDr. Philipp Saiko

Präsident der Landesgeschäftsstelle Wien der Österreichischen Apothekerkammer

Dr.in Susanne Schmid

Internistin, Präsidentin des Bundeselternverbands (BEV) und Obfrau des Verbandes der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen (VEV) des Burgenlandes

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter@finefacts.at

Datum: 16.01.2019, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Cafe Michl's, Michl´s Socialclub

Reichsratsstraße 11, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Sonja Warter, MSc

warter @ finefacts.at

M: +43 650 2703929



Mag.a Uta Müller-Carstanjen

mueller-carstanjen @ finefacts.at

M: +43 664 515 30 40