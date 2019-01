Neuer Marketing- und E-Commerce-Leiter bei Hagleitner Hygiene

Philipp Hahnl folgt Roland Dick nach

Zell am See (OTS) - Philipp Hahnl, gebürtiger Grazer mit Marketing- und Sales-Erfahrung, hat mit 7. Januar die Marketing- und E-Commerce-Leitung bei Hagleitner übernommen. Am 2. Januar ist Hahnl ins Unternehmen eingestiegen.

Zuletzt war er zwei Jahre lang Head of Global Marketing bei „Wo & Wo Sonnenlichtdesign“; davor beriet er als Sales-Consultant die „Menschen im Vertrieb Beratungsgesellschaft mbH & Co KG“ – und absolvierte hierzu berufsbegleitend sein Studium „International Marketing und Sales Management“.

Motive bei Hahnl und Hagleitner

Damit hat Hahnl branchenübergreifend umfassende Erfahrung im Marketing und im Vertrieb gesammelt. Bei „Wo & Wo“ verantwortete er das B2B- und B2C-Marketing, das Brandmanagement sowie die Bereiche PR, Digital Marketing und Messe- und Eventmanagement (auf nationaler und internationaler Ebene).

Nun hat Hahnl nach neuen Herausforderungen gesucht; und sie gefunden – bei einem „Global Player in Familienhand“, wie er sagt: „Hagleitner hat mich inhaltlich und menschlich sofort begeistert. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und die Chance, die Geschichte und Zukunft von Hagleitner mitzugestalten. Denn Hagleitner steht für professionelle Hygiene, leidenschaftliches Design und pure Innovation“, so Hahnl.

Hierzu Inhaber und Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner: „Unsere Vision ist klar: ‚Wir wollen international eine starke und unabhängige Marke sein, die durch Innovation und Service begeistert.‘ Diese Vision wollen wir täglich leben und weiterentwickeln. Und Philipp Hahnl bringt alles mit, um das sicherzustellen. Wir freuen uns, Herrn Hahnl von nun an mit an Bord zu haben.“

Dick bleibt Hagleitner treu

Philipp Hahnl folgt Roland Dick nach. Dick leitete dreieinhalb Jahre den Bereich Marketing und E-Commerce bei Hagleitner. Sein Wissen daraus vertieft er nun an der Universität Salzburg – auf eigenen Wunsch hin. Dem Unternehmen aber bleibt Dick treu. Denn zeitgleich wird er sich bei Hagleitner verschiedenen Marketing- und E-Commerce-Projekten widmen.

