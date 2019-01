26. Benefizquadrille für das Wiener Hilfswerk in der Tanzschule Elmayer

„Alles Tour de Main!“

Wien (OTS) - Am Sonntag, 6. Jänner 2019 konnten sich Tanzbegeisterte wieder im Rahmen der traditionellen Charity-Veranstaltung auf die kommende Ballsaison vorbereiten. Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk bat auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Tanzschule Elmayer zur Benefizquadrille für das Wiener Hilfswerk. Der Reinerlös des Abends geht an den Aktionsraum des Wiener Hilfswerks, eine Einrichtung für Jugendliche mit Behinderung.

Unter der professionellen und besonders unterhaltsamen Anleitung von Thomas

Schäfer-Elmayer hatten die Gäste die Möglichkeit, die Fledermausquadrille zu erlernen oder ihr Können aufzufrischen. Mit dabei waren unter anderem Marika Lichter und Dancing Stars-Teilnehmer Martin Leutgeb. Unter den zahlreichen Gästen wurden auch begehrte Karten für den Philharmonikerball, den Jägerball und das Elmayer-Kränzchen verlost.

„Ich bin sehr froh, dass es dank der zahlreichen Gäste wieder gelungen ist, einen namhaften Betrag für das Wiener Hilfswerk zu sammeln. Die Publikumsquadrillen werden in dieser Ballsaison besonders perfekt getanzt werden, weil sich so viele ballbegeisterte Paare heute darauf vorbereitet haben,“ ist Thomas Schäfer-Elmayer überzeugt.



Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk

Das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Mag. Barbara Feldmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Projekte des Wiener Hilfswerks zu unterstützen, die nicht oder nur zu einem geringen Teil durch die öffentliche Hand finanziert werden. Bereits seit mehr als 30 Jahren engagieren sich die Mitglieder im Rahmen von karitativen Aktivitäten und unterstützen soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, die Casino Matinée, das Bridgeturnier, die Benefizquadrille und die Benefiz-Weihnachtsmärkte. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at

Das Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. 2017 feiert das Wiener Hilfswerk sein 70jähriges Bestehen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

Aktionsraum des Wiener Hilfswerks

Der Aktionsraum des Wiener Hilfswerks ist eine Einrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderung. Junge Menschen von 12 bis 18 Jahren haben hier die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. In den barrierefreien Räumlichkeiten des Aktionsraums gibt es für Jugendliche mit Behinderung ein abwechslungsreiches Programm.

Kontakt Aktionsraum: Schottenfeldgasse 36-38, 1070 Wien, el.: +43 1 597 12 53-33, aktionsraum @ wiener.hilfswerk.at

