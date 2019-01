SoHo: Nach der „Ehe für ALLE“ kommt der Kampf für volle Gleichstellung!

SoHo feiert Öffnung der Ehe mit Flashmob vor dem Bundeskanzleramt

Wien (OTS/SK) - Mit einem Flashmob vor dem Bundeskanzleramt feierte die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation SoHo heute, Mittwoch, den Start der „Ehe für ALLE“. Seit 1. Jänner 2019 stehen sowohl die Ehe, als auch die Eingetragene Partnerschaft endlich allen Paaren in Österreich, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, offen. „Das Jahr 2019 beginnt mit einem historischen Schritt in Richtung echter Gleichberechtigung in Österreich“, freut sich SoHo-Vorsitzender und SPÖ-Gleichbehandlungssprecher NAbg. Mario Lindner. „Nach Jahren der Diskussion und trotz der Unterstützung einer breiten Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher war das aber leider keine Entscheidung, die von der Politik getroffen wurde, sondern das Ergebnis eines Gerichtsurteils. Für uns ist daher klar, dass wir nicht nur die ‚Ehe für ALLE’ feiern, sondern der Start ins neue Jahr auch der Start für weitere Aktionen ist, um all die noch immer bestehenden Diskriminierungen gegen die LGBTIQ-Community in unserem Land endlich zu überwinden!“ Neben der Öffnung der Ehe setzt heuer auch die EURO PRIDE im Juni ein starkes Zeichen der Vielfalt in Österreich. Die SoHo ruft das Jahr 2019 daher bewusst zum „Regenbogen-Jahr“ aus! ****

Volle Unterstützung bekamen SoHo und AktivistInnen der Zivilgesellschaft heute auch von der stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner. Im Zuge des Flashmobs vor dem Bundeskanzleramt betonte sie: „Der Kampf für die ‚Ehe für ALLE’ wurde in den letzten Jahren nicht nur von politischen Parteien, sondern allen voran von der Zivilgesellschaft und AktivistInnen in ganz Österreich getroffen. Für uns steht fest, dass wir heute nicht nur an der Seite der Community feiern, sondern auch in Zukunft Tag für Tag gegen Diskriminierungen und Ausgrenzung kämpfen werden“, so Brunner. Bakri Hallak, Vorsitzender der SoHo Wien, stellte im Zuge des Flashmobs die Bedeutung der Regenbogenhauptstadt Wien ins Zentrum: „Wien ist und bleibt eine Vorreiterin im Kampf für gelebte Gleichstellung. Mit der EURO PRIDE im Juni wird Wien als Regenbogenhauptstadt Europas eine Botschaft der Vielfalt und Akzeptanz in die ganze Welt schicken. Österreich ist bunt statt schwarz-blau!“

