Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 25. Dezember 2018; Leitartikel von Alois Vahrner: "Einkommen sind die Messlatte"

Innsbruck (OTS) - Der vor wenigen Tagen präsentierte Einkommensbericht des Rechnungshofs stellt Rot-Schwarz ein schlechtes Zeugnis aus – und ist ein Elchtest für Türkis-Blau.

Die Zahl der Beschäftigten ist laut dem Bericht des Rechnungshofs von 2010 bis 2017 um 13 Prozent auf knapp 4,4 Mio. gestiegen. Die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen ist trotzdem um 3 Prozent gesunken, jene der Männer hingegen um 7 Prozent gestiegen. Die Zahl der Teilzeitjobs explodierte bei beiden Geschlechtern um rund ein Viertel. Was leider gleich geblieben ist, das ist die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen. Demnach liegen die Löhne und Gehälter der Frauen noch immer um 37 Prozent unter jenen der Männer. Das ist zum Teil durch die höhere Teilzeitquote bei den Frauen zu erklären, aber es bleiben noch immer 16 Prozent übrig – ob durch die Wahl verschiedener Berufe oder Benachteiligungen bei Karrierechancen.

Und klar wurde auch: Die Löhne sind in den letzten Jahren zwar gestiegen, aber nicht so stark wie die Inflation. Was heißt: Der Wohlstand der Bevölkerung hat in den letzten acht Jahren sogar etwas abgenommen, die Menschen können sich weniger leisten – das trotz der letzten Steuerreform, deren Effekte schon wieder beim Verpuffen sind. Die Opposition und mit ihr die SPÖ, die bis vor einem guten Jahr den Kanzler stellte, schießt sich auf die neue Bundesregierung ein. Letztlich reicht der Rechnungshof-Bericht aber bis 2017, und da war Türkis-Blau noch gar nicht im Amt – neben der SPÖ freilich stets die ÖVP, wenn damals auch noch nicht umgefärbelt. Wie auch immer: Der Bericht bedeutet neben Kritik an der alten auch einen dringenden Handlungsauftrag für die neue Regierung: Diese hatte ja angekündigt, Österreich wieder zurück an die Spitze führen und das Leben der Menschen verbessern zu wollen. Ob das gelungen ist oder ein leeres Versprechen war, wird bis 2022 die Wiederwahl-Chancen mitentscheiden.

