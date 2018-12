Letztes Baby im Göttlicher Heiland Krankenhaus

Mohammadsalax ist das letzte Baby, das im Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien das Licht der Welt erblickte.

Wien (OTS) - Der Bub kam am 22. Dezember zur Welt. Mit 3.270 Gramm und 53 Zentimetern ein süßer Wonneproppen.



60 Jahre Gynäkologie und Geburtshilfe in Wien Hernals

Mit ihm endet nach sechs Jahrzehnten die Zeit der Geburtshilfe im Göttlicher Heiland Krankenhaus. Denn zum Jahreswechsel übersiedelt die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe in das St. Josef Krankenhaus Wien. Im Gegenzug nimmt die neu eingerichtete Abteilung für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie inklusive Herzüberwachungsstation und Herzkatheter im Jänner ihren Betrieb in Hernals auf.

Lange Tradition in der Geburtshilfe

Im Jahr 1958 erblickten die ersten zwei Babys kurz vor Weihnachten das Licht der Welt in dem Ordenskrankenhaus. Rund 73.000 Babys, in etwa die Einwohnerzahl des Bezirks Döbling, folgten bis heute. Nicht nur, dass viele Wienerinnen und Wiener hier zur Welt gekommen sind, die Gynäkologie und Geburtshilfe des Göttlicher Heiland Krankenhauses ist durch ihre besonderen Leistungen weit über die Stadtgrenze bekannt. Die in Österreich einzigartige Einrichtung YoungMum begleitet seit 2003 schwangere Teenager und wurde mit dem Gesundheitspreis der Stadt Wien ausgezeichnet. Außerdem war das Krankenhaus 2007 landesweit eines der ersten, das die Auszeichnung „Babyfriendly Hospital“ durch die WHO und UNICEF verliehen bekam.

Größtes Geburtszentrum Wiens entsteht

Die Geschichte der Gynäkologie und Geburtshilfe im Göttlicher Heiland Krankenhaus geht zu Ende – aber sie findet ihre Fortsetzung im St. Josef Krankenhaus Wien. Selbstverständlich wird auch YoungMum, eine seit Jahren gut etablierte Einrichtung zur Betreuung schwangerer Jugendlicher, im St. Josef Krankenhaus ein neues Zuhause finden.

Durch die Zusammenlegung der beiden Abteilungen steigt die Kapazität im St. Josef Krankenhaus von bisher 2.000 auf über 3.600 Geburten pro Jahr. Damit wird das St. Josef Krankenhaus zum größten Geburtszentrum Wiens. Dieser Anforderung begegnet das Krankenhaus mit dem eigenen Eltern-Kind-Zentrum, in dessen Rahmen bereits heuer im Juli die Neonatologie eröffnet wurde. Die ergänzende Abteilung für Kinderheilkunde öffnet 2019 ihre Pforten.

Erweiterung der bisherigen Schwerpunkte im Göttlicher Heiland Krankenhaus

Anfang Jänner übersiedelt die gesamte Abteilung für Kardiologie aus dem Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien in das Göttlicher Heiland Krankenhaus. Zusätzlich werden eine eigene Herzüberwachungsstation sowie ein Herzkatheter eingerichtet. Das Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien, ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe, ist schon heute auf Gefäßmedizin, Herzerkrankungen, Neurologie und Chirurgie, insbesondere für ältere Menschen spezialisiert. Das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien ist Fachklinik für den gesamten Verdauungstrakt, Urologie, Onkologie und Psychosomatik und bietet eine umfassende internistische Versorgung.

Bild zum Download unter www.khgh.at/presse

Bildtext: Mohammadsalax ist das letzte Baby, das im Göttlicher Heiland Krankenhaus zur Welt kam.

Göttlicher Heiland Krankenhaus: Spezialisiert auf Gefäßmedizin, Herzerkrankungen, Neurologie und Chirurgie, insbesondere für ältere Menschen

Das Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien, ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe, ist auf Gefäßmedizin, Herzerkrankungen, Neurologie und Chirurgie, insbesondere für ältere Menschen spezialisiert. Mit umfassenden Therapiekonzepten wird den Erfordernissen dieser ständig wachsenden Bevölkerungsgruppe begegnet. Das Ziel ist, Patientinnen und Patienten, die oft an mehreren Krankheiten gleichzeitig leiden, auch im Alter so lange wie möglich gesund zu halten. Neben der Gefäßmedizin (Gefäßzentrum) und Kardiologie ist ein weiterer Schwerpunkt die Behandlung von neurologischen Erkrankungen, insbesondere Schlaganfall (Stroke Unit), neurologischer Schmerz und (Alters-)Epilepsie. Die Chirurgie ist mit rund 6.000 Eingriffen pro Jahr eine der größten in Wien und bietet eine umfassende allgemeine Versorgung und viele Spezialisierungen inkl. Gefäßchirurgie und Adipositas-Zentrum. Darüber hinaus ist das Krankenhaus mit 1.700 Geburten pro Jahr von der WHO und UNICEF als stillfreundlich ausgezeichnet und nach DIN EN ISO 9001:2015 inkl. pCC zertifiziert. Das Göttlicher Heiland Krankenhaus ist eine öffentliche, gemeinnützige Institution mit einer langen christlichen Tradition und steht allen Patientinnen und Patienten offen: Alle Kassen. www.khgh.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Wir verbinden christliche Werte mit hoher medizinischer und pflegerischer Kompetenz sowie modernem, effizientem Management. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Medizin mit Qualität und Seele ist unser Ziel. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungsbedarf, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung. Zum Verbund der Vinzenz Gruppe gehören die Krankenhäuser der Barmherzigen Schwestern Wien und Ried, das Ordensklinikum Linz, das Orthopädische Spital Speising, das St. Josef Krankenhaus, das Göttlicher Heiland Krankenhaus und das Herz-Jesu Krankenhaus (alle Wien) sowie Einrichtungen der Barmherzige Schwestern Pflege & Wohnen in Wien und in Niederösterreich. Sie sind in rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Betriebsgesellschaften organisiert. Die Beteiligungen an diesen Betriebsgesellschaften werden direkt oder indirekt von der Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH verwaltet. Weiters zählen die HerzReha Bad Ischl, an der eine gemeinsame Beteiligung und ein Betriebsführungsvertrag mit der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft besteht, und sowhat, das Kompetenzzentrum für Menschen mit Essstörungen in Wien und Niederösterreich, zum Verbund der Vinzenz Gruppe. www.vinzenzgruppe.at





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sigrid Kern

Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH

Leiterin Kommunikation

Dornbacher Straße 20-28, 1170 Wien

T: +43 1 400 88 – 9320

M: +43 664 884 93 446

sigrid.kern @ khgh.at

www.khgh.at