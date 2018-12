BIO AUSTRIA Bauerntage 2019 – 15. Ausgabe widmet sich dem Leitthema Vielfalt

Größte Weiterbildungsveranstaltung der Bio-Landwirtschaft vom 29. bis 31. Jänner 2019 im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels

Wien (OTS) - Vom 29. bis 31. Jänner 2019 treffen sich im Bildungshaus Schloss Puchberg in Wels Biobäuerinnen und Biobauern sowie an der Bio-Landwirtschaft Interessierte zur größten Weiterbildungsveranstaltung für die biologische Landwirtschaft.

Die BIO AUSTRIA-Bauerntage werden heuer bereits zum 15. Mal veranstaltet. Die diesjährige Ausgabe wird unter der Leitfrage "Wie viel Vielfalt braucht Bio?" abgehalten.

Vielfalt ist ein Grundprinzip allen Lebens und macht Systeme robuster und widerstandsfähiger. Diversifizierung ist darüber hinaus auch ein maßgeblicher Faktor zur Stabilisierung und Absicherung landwirtschaftlicher Betriebe. Aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaft, wie zunehmende Spezialisierung, Monokulturen und steigende Arbeitsbelastung allerdings bringen Vielfalt zunehmend unter Druck. In der Bio-Landwirtschaft steht der Erhalt und der Ausbau der Arten-Vielfalt, und damit Biodiversität im Mittelpunkt der Betrachtungen.

Vor diesem Hintergrund wird der Begriff "Vielfalt" am Eröffnungstag der Bauerntage aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und in seinen mannigfaltigen Bedeutungen dargestellt. In den folgenden zwei Tagen besteht für BesucherInnen auch heuer wieder die Möglichkeit, aus einem breiten Angebot an Fachtagen zu wählen.

Die Bauerntage stehen allen an der Bio-Landwirtschaft interessierten Personen offen.

Programm

Dienstag, 29. Jänner 2019 – ab 9:00 Uhr: Eröffnungstag

Mittwoch, 30. Jänner 2019, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr: fünf parallele Bio-Fachtage: Ackerbautag, Milchviehtag, Ziegentag, Tag des bio-dynamischen Landbaus, Direktvermarktertag; Ein Abendprogramm zur Hofübergabe/Hofübernahme richtet sich besonders an junge TeilnehmerInnen.

Donnerstag, 31. Jänner 2019, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr: sechs parallele Bio-Fachtage:Persönlichkeitstag, Kartoffeltag, Fleischrindertag, Bienentag, Geflügeltag, Schweinetag.

Programm im Detailunter www.bio-austria.at/bauerntage

Anmeldung erforderlich – bis Freitag, 18. Jänner 2019!

Email: www.bio-austria.at/bauerntage

Tel.: 0732/654884

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern - mit über 12.500 Mitgliedern, 400 Partnerunternehmen in der Wirtschaft und 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Landes- und Bundesebene. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

Rückfragen & Kontakt:

BIO AUSTRIA

Markus Leithner, MSc.

Pressesprecher

+43 676 842 214 214

markus.leithner @ bio-austria.at