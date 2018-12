Sandler: Änderung des Landarbeitsgesetzes bringt deutliche Verschlechterungen für ErntehelferInnen

Wien (OTS/SK) - Heute, Donnerstag, wurde im Nationalrat die Änderung des Landarbeitsgesetzes beschlossen. SPÖ-Abgeordnete Birgit Sandler kritisierte in ihrer Rede, dass es unter dem Deckmantel der Anpassung an das allgemeine Arbeitsrecht zu weiteren Verschlechterungen für ErntehelferInnen und LandarbeiterInnen gekommen ist. ****

Während bisher der 12-Stunden-Tag für Arbeitsspitzen über einen Zeitraum von maximal 13 Wochen vorgesehen war, soll er zukünftig das ganze Jahr gelten. Darüber hinaus fehlt der Passus der Freiwilligkeit.

Weiters können mit dem neuen Gesetz die Sonderzahlungen exklusiv für ErntehelferInnen gekürzt werden. „Besonders bedauerlich ist, dass dieses Gesetz in Abstimmung mit der Landarbeiterkammer, die eigentlich die ErntehelferInnen vertreten und schützen sollte, entstanden ist“, so Sandler. Die Abgeordneten des SPÖ-Parlamentsklubs sprechen sich klar gegen die Ausbeutung der ArbeitnehmerInnen in der Landwirtschaft aus.

„Wir stimmen dagegen und sagen klar: Nein zur Ausbeutung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Landwirtschaft“, so Sandler. (Schluss) mr/rm/mp

