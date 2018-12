Schenken mit Sinn: Mit Weihnachts- und Neujahrsgeschenken aus dem Caritas Webshop

Der Caritas Webshop liefert Geschenke für Weihnachten und zum Jahreswechsel und hilft gleichzeitig Menschen in Not. www.schenkenmitsinn.at

„Schenken mit Sinn“ heißt, süße Babystrampler für die befreundete Familie besorgen, die gerade Nachwuchs erwartet, als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk Ziegen-T-Shirts kaufen oder aber schon jetzt Glücksbringer für Silvester besorgen!

Alle Geschenkideen haben gemein, dass sie nicht nur den Beschenkten eine Freude bereiten, sondern ganz konkret Menschen in Not unterstützen!

Im Caritas Onlineshop www.schenkenmitsinn.at finden sich viele verschiedene Geschenkideen: Ein Schwein als Symbol des Glücks, das einer Familie in Burundi hilft, ihren Lebensunterhalt zu verbessern. Ein Babypaket für einen guten Start ins Leben, das Jungfamilien mit der Erstausstattung für ihr Neugeborenes versorgt oder ein Schlafplatz für eine Mutter und ihr Kind in einer Caritas Einrichtung.

Doppelt Freude schenken

Neben Menschen in Not, sind auch Ihre Lieben, die Beschenkten! Ihnen können Sie Ihr Geschenk mit einem schönen Caritas Billet widmen. Das Billet kann zuhause ausgedruckt werden und ist damit ein ideales Last-Minute-Geschenk. Auf Wunsch kommt das Billet mit einem zur Spende passenden T-Shirt oder Stofftier per Post direkt ins Haus der Beschenkten.

Mit einer guten Tat ins neue Jahr

Neben den Geschenken mit Sinn findet sich im Online-Shop auch allerlei fantastische Kleinigkeiten für einen guten Rutsch ins Neue Jahr: Das Stofftier Glücksschwein bis zur „Saugute Idee“-Tasche. Es ist für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei. Verschenken Sie doch heuer einen Funken Glück!

Schenken mit Sinn – dreifach sinnvoll: Abwicklung durch langzeitarbeitslose Menschen

Der Caritas Webshop „Schenken mit Sinn“ wird durch das Projekt „IdA – Integration durch Arbeit“ in Knittelfeld abgewickelt. Das Projekt gibt langzeitarbeitslosen Menschen in Österreich eine Beschäftigung, um wieder fit für den Arbeitsmarkt zu werden. Sie kümmern sich um die Bestellungen, organisieren das Lager, verpacken die Produkte, kuvertieren die Geschenkkarten und bereiten den Versand vor. Begleitend erhalten die TeilnehmerInnen individuelle sozialpädagogische Betreuung.

Schenken mit Sinn auch offline

Alle Geschenke mit Sinn sowie T-Shirts, Taschen und Produkte aus Caritas Einrichtungen gibt es auch in vier Geschäften in Wien, Klagenfurt und Graz:

