Pressekonferenz BAG: Geplante Änderungen der Mindestsicherung treffen Familien, Kinder und ältere Menschen in Not!

VertreterInnen der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) kritisieren die von der Bundesregierung geplanten Änderungen bei der bedarfsorientierten Mindestsicherung.

Wien (OTS) - Einladung zum Pressegespräch:

Wann: 19. Dezember, 09:30-11:00

Wo: Café Landtmann, Landtmann Saal

Podium:

- Bernd Wachter, Caritas Österreich Generalsekretär und BAG– Vorsitzender

- Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich

- Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

Österreich hat ein Versicherungsprinzip, das all jene unterstützt, die Beiträge leisten.

Und Österreich hat ein Fürsorgeprinzip, das jenen hilft, die selbst nicht – oder nicht mehr – einzahlen können, weil sie zu alt sind, zu krank sind oder noch zu jung sind; da geht es, wie der Name Mindestsicherung deutlich macht, um das Minimum für ein Leben in Würde.

Die österreichische Bundesregierung plant, beim Fürsorgeprinzip massiv zu kürzen. Damit stellt sie unseren Sozialstaat in Österreich in Frage und gefährdet den sozialen Frieden im Land.

