AVISO: Einladung zur Pressekonferenz der uniko am Donnerstag, 13.12.2018

Zehn europäische Rektorenkonferenzen unterzeichnen „Wiener Erklärung - Universities for Enlightenment"

Wien (OTS) - Die Österreichische Universitätenkonferenz (uniko) ist Gastgeberin eines hochrangig besetzten Workshops, an dem insgesamt zehn Rektorenkonferenzen aus Europa, von Deutschland über Serbien bis Polen, teilnehmen und Maßnahmen gegen die drohende Beschränkung von Autonomie und Freiheit der Wissenschaften in und außerhalb des Europäischen Hochschulraumes erörtern. Die Ergebnisse werden in eine Declaration „Universities for Enlightenment“ einfließen, die im Rahmen einer offiziellen Unterzeichnung und anschließenden Pressekonferenz präsentiert werden.

Gesprächspartnerinnen und -partner:

Eva Blimlinger, Präsidentin der uniko sowie Vorsitzende und Repräsentantinnen und Repräsentanten der Rektorenkonferenzen von Deutschland, Italien, Kroatien, Polen, Schweiz, Slowenien, Slowakei, Serbien, Tschechien,



Zeit:

Donnerstag, 13.12.2018, 11.30 Uhr

Ort:

Hotel Regina, Salon Alt Wien, Rooseveltplatz 15, 1090 Wien

