SPÖ-Termine von 10. Dezember bis 16. Dezember 2018

MONTAG, 10. Dezember 2018:

10.30 Uhr Pressekonferenz mit dem stv. SPÖ-Klubvorsitzenden Jörg Leichtfried „Plenarvorschau sowie aktuelle politische Fragen“ (SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, 1. Stock, Heldenplatz).

18.00 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub lädt anlässlich des 70. Jubiläumstages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen zur Podiumsdiskussion „Wie steht es um die Pressefreiheit in Österreich?“ ein. Es diskutieren SPÖ-Menschenrechtssprecher Harald Troch, der die Veranstaltung initiiert hat, Nikolaus Scherak, Menschenrechtssprecher der Neos, die „Jetzt“-Menschenrechtssprecherin Alma Zadic, „Kurier“-Herausgeber Helmut Brandstätter, Irene Brickner vom „Standard“ sowie Armin Thurnher, Chefredakteur des „Falter“ (Palais Epstein, Innenhof, Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog lädt in Zusammenarbeit mit Women in International Security zur Podiumsdiskussion „Regionale Konflikte und ihre sicherheitspolitische Bedeutung für Österreich – Deutschland und Österreich als Einwanderungsländer im Vergleich“. Nähere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/ydc3uwyw (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 11. Dezember 2018:

10.10 Uhr Anlässlich der Plenarsitzungen des Europäischen Parlaments (10. bis 13. Dezember 2018) findet ein gemeinsames Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner, Eugen Freund, Josef Weidenholzer, Karin Kadenbach und Karoline Graswander-Hainz statt (N2.1., Europäisches Parlament, Straßburg).

11.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.30 Uhr Im Rahmen der Reihe „Kreisky Forum Special“ wird der Film „Waldheims Walzer“ von Ruth Beckermann in Kooperation mit dem Votiv Kino und Filmladen Filmverleih gezeigt. Im Anschluss daran diskutieren zum Thema "Die Waldheimaffäre" Ruth Beckermann (Mitbegründerin des Filmverleihs filmladen, freie Autorin und Filmschaffende), Bundeskanzler a.D. Dr. Franz Vranitzky, (Gründungs- und Ehrenpräsident des Bruno Kreisky Forums) und Dr. Ferdinand Trauttmansdorff (österreichischer Diplomat, ehem. Kulturrat an der österreichischen Botschaft in Washington, D.C., Botschafter a.D. in Kairo, Lissabon und Prag, Leiter des Lehrstuhls für Diplomatie l an der Andrássy Universität Budapest); Moderation: Hans Rauscher (Der Standard). Ticketkauf online unter: http://www.votivkino.at/f_1prog.htm und direkt an der Votiv Kino Kasse; Informationen zum Film: www.waldheimswalzer.at (Votiv Kino, Währinger Straße 12, 1010 Wien).

MITTWOCH, 12. Dezember 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

DONNERSTAG, 13. Dezember 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog lädt zur Buchpräsentation „Refugee News, Refugee Politics – Journalism, Public Opinion and Policy Making in Europe“ von Giovanna Dell’Orto. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/ydeofpu2 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

SAMSTAG, 15. Dezember 2018:

14.00 Uhr SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder nimmt an der Großdemonstration gegen Schwarz-Blau - Gemeinsam gegen Rechtsruck, Rassismus und Sozialabbau – teil (Christian-Broda-Platz, Westbahnhof).

