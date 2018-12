Mittwoch, 5. Dezember: PK SPÖ/Neos/Jetzt und Experten nach Hearing im Ausschuss zu Pädagogik-Paket

„Experten und Praktikern zuhören“

Wien (OTS/SK) - Kommenden Mittwoch, 5. Dezember, findet im Anschluss an das Hearing im Unterrichtsausschuss zum Pädagogik-Paket eine gemeinsame Pressekonferenz mit SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid, Neos-Bildungssprecher Douglas Hoyos und Stephanie Cox, Bildungssprecherin von Jetzt/Liste Pilz statt. Die von den Oppositionsparteien geladenen Experten für das Hearing sind Josef Reichmayr, Leiter der Integrativen Lernwerkstatt Brigittenau (Ganztagsvolks- und -mittelschule der Stadt Wien), Prof. Ferdinand Eder, Professor für Pädagogik (i.R.) sowie Vorstandsmitglied der ÖFEB, und der Schüler Gabriel Bremer (Sprecher von YEP - Stimme der Jugend). ****

Das Hearing im Unterrichtsausschuss findet auf Initiative der Oppositionsparteien statt, die gefordert hatten, dass angesichts der vielen negativen Stellungnahmen in der Begutachtung nun im parlamentarischen Prozess ExpertInnen und PraktikerInnen im Ausschuss zu Wort kommen sollen. „ÖVP und FPÖ haben leider verhindert, dass das Hearing medienöffentlich ist. Deshalb werden wir in einer Pressekonferenz im Anschluss darüber informieren“, so die BildungssprecherInnen von SPÖ, Neos und Jetzt/Liste Pilz.

Zeit: Mittwoch, 5. Dezember, 14 Uhr (im Anschluss an den Unterrichtsausschuss)

Ort: Hofburg/Presse-Point/Spiegelsalon bei kleinem

Redoutensaal (Eingang Josefsplatz)

(Schluss) mb/ah/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at