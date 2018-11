Über 500 Teilnehmer beim bundesweiten Bau-Lehrlings-Casting

5. bundesweite Bau-Lehrlings-Casting - rasche Vermittlung der besten Teilnehmer an regionale Baufirmen

Wien (OTS) - 541 interessierte Jugendliche haben heute die Chance wahrgenommen, sich für eine Baulehre zu präsentieren und ihr Talent unter Beweis zu stellen. Ziel des Castings ist es, den besten Teilnehmern eine Lehrstelle bei einer regionalen Baufirma zu ermöglichen. Die Jugendlichen konnten an verschiedenen Stationen ihre sportlichen, geistigen und praktischen Begabungen unter Beweis stellen.

Knapp 100 Betriebe haben sich gleich direkt an den BAUAkademie-Standorten in Kärnten, NÖ, OÖ, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien eingefunden (Casting-Termin in der Steiermark

am 26. Februar 2019, Anm.), um dort mögliche zukünftige Fachkräfte persönlich zu sichten. Einige Jugendliche erhielten bereits vor Ort eine Zusage für eine Lehrstelle. Als besonders beliebt erwies sich wieder das „Dating“-System, bei welchem sich Baufirma und Teilnehmer ein paar Minuten austauschten, ehe die Teilnehmer „einen Tisch“ weiterwanderten.

Die sieben BAUAkademien boten Teilnehmern, Lehrern und Eltern ein umfassendes Rahmenprogramm, welches u.a. Vorträge über Karrieremöglichkeiten am Bau, die Präsentation eines aktuellen Lehrfilms mittels Virtual Reality-Brille und eine Kranfahrt umfasste.

„Österreichs Bauwirtschaft braucht die besten Fachkräfte, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit dem Casting wollen wir die besten Nachwuchskräfte des Landes für eine Baulehre gewinnen“, so Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel.

Bilder vom Casting unter: bilder.baudeinezukunft.at

Das Casting ist eine von vielen Maßnahmen der Bauwirtschaft, mit welchen Baufirmen in ihrer Nachwuchsförderung unterstützt werden. Weitere Initiativen bzw. Argumente für die Baulehre sind:

Digital & zukunftsfit: die Baulehre wird neu ausgerichtet

Die Digitalisierung in der Bauwirtschaft schreitet voran. Was auf der Baustelle zum Teil bereits „state of the art“ ist, spiegelt sich jetzt auch im Projekt „Baulehre 2020“ wieder. Die Lehrlings-Ausbildung wurde neu ausgerichtet, um diese der modernen Berufswelt anzupassen.

Nicht nur inhaltlich, sondern auch bei der Wissensvermittlung setzt die Ausbildung auf Digitalisierung: so werden in der Baulehre in Zukunft Akzente im Bereich e-learning gesetzt. Hier werden beginnend ab 2019 Lern-Videos, Online-Trainings und Wissens-Checks auf einer Internet-Plattform angeboten. Damit werden Baulehrlinge optimal auf die Lehrabschlussprüfung vorbereitet.

Auch im Hardware-Bereich wird aufgerüstet: ab 2019 erhalten alle Baulehrlinge im 2. Lehrjahr kostenlos ein Tablet mit Internet-Zugang und vorinstallierten e-learning-Programmen sowie weiteren Applikationen. Das Gerät kann nicht nur in der Schule, sondern auch in der Praxis, konkret auf der Baustelle, eingesetzt werden und in die EDV-Struktur des Lehrbetriebs eingebunden werden.

Mehr Infos zum Projekt Baulehre 2020 unter www.baudeinezukunft.at

Top bei internationalen Wettbewerben

Bei internationalen Wettbewerben spielt Österreichs Bau-Nachwuchs traditionell ganz vorne mit. Mit Gold und Silber bei den Euro Skills in Budapest im September 2018 durfte sich Österreichs Bauwirtschaft erstmals über Medaillen in beiden Bau-Kategorien bei einer Berufs-Europameisterschaft freuen. Österreichs Maurer holten in den letzten zehn Jahren insgesamt acht Skills-Medaillen.

2.000 Euro Lehrlingsprämie

Die Bauverbände fördern jeden Lehrplatz mit einer Lehrlingsprämie für den ausbildenden Betrieb und übernehmen die Kosten für die Zusatzausbildung an den BAUAkademien. Die 2.000 Euro Lehrlingsprämie wird für jeden Lehrling, der in einem Mitgliedsbetrieb der Bundesinnung Bau bzw. des Fachverbandes der Bauindustrie beschäftigt ist, pro Lehrjahr von den Bauverbänden ausbezahlt. (PWK830/us)

